Festival Amazonas de Ópera terá 23ª edição em 2021. Veja a programação

Festival Amazonas de Ópera | Foto: Divulgação

Manaus - A 23ª edição do Festival Amazonas de Ópera (FAO) acontecerá de 24 de abril a 9 de maio de 2021. O anúncio foi feito na noite do último domingo (25/10), no Teatro Amazonas, durante recital em comemoração ao Dia Mundial da Ópera. o evento terá programação on-line e presencial.



Inicialmente marcado para abril de 2020, em comemoração aos 250 anos de nascimento do compositor alemão Ludwig van Beethoven (1770-1827), o 23º FAO foi suspenso, ainda no mês de março, quando surgiram os primeiros casos de Covid-19 no estado.

“Assim como outros eventos culturais tradicionais no estado, adiamos o Festival Amazonas de Ópera como medida de prevenção e controle da Covid-19. Não há, por exemplo, como fazer ópera sem coro, e o Coral do Amazonas ainda não voltou aos ensaios, pois essa é considerada uma atividade de alto risco de transmissão do vírus. Nossa prioridade, agora, é preservar a saúde das pessoas: dos artistas, técnicos, dos colaboradores e do público”, afirma o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz.

Evento terá foco em compositores e intérpretes brasileiros

O FAO 2021 será totalmente dedicado a compositores e intérpretes brasileiros, com três estreias: “Três Minutos de Sol”, de Leonardo Martinelli; “O Corvo”, de Eduardo Frigatti; e “Moto-contínuo”, de Piero Schlochauer. Todas encomendadas especialmente para o Festival. O maestro Luiz Fernando Malheiro, diretor artístico do FAO, destaca que o festival fará um panorama de 165 anos de repertório brasileiro.

“Em 2020, a classe artística em geral sofreu muito por conta da pandemia, incluindo os compositores que se dedicam ao repertório de música de concerto e ópera. Achei interessante dedicar o festival a compositores brasileiros, e não só contemporâneos, a gente vai fazer um panorama de 165 anos de repertório”, afirma.

Orquestra de Câmara

O diretor artístico ressalta que todas as obras serão para orquestra de câmara. “Todo o repertório, das óperas e dos concertos, foi pensado para orquestra pequena, envolvendo até 12 pessoas, e sem coral. Haverá sempre um solista, em uma das obras teremos quatro solistas, e esse é o máximo”, pontua Malheiro.

As óperas

Abertura

”Três Minutos de Sol”, de Leonardo Martinelli, abrirá a programação no dia 25 de abril, às 19h (horário de Manaus).

Ópera de câmara, com libreto de João Luiz Sampaio, aborda os relacionamentos em tempo de pandemia. Narra a história de três pessoas que estão em lugares diferentes, cada uma em sua casa, que convivem e se relacionam por meio das mídias sociais.

O nome da ópera faz referência ao tempo em que uma dessas pessoas fica perto da janela esperando o sol bater diariamente por apenas três minutos.

O Corvo

Obra de Eduardo Frigatti, “O Corvo” será apresentada no dia 2 de maio, às 19h. Baseada no poema de Edgar Allan Poe, traduzido por Machado de Assis.

A ópera de câmara narra a visita perturbante de um corvo a um homem que acaba de perder sua amada, e o mesmo vê a ave como uma mensageira sobrenatural.

Moto-contínuo

Já “Moto-contínuo”, de Piero Schlochauer, encerrará o festival no dia 9 de maio, às 19h. Com libreto de Beatriz Porto, Isabela Pretti e Piero Schlochauer, a obra conta a história de uma inventora que recebe um pedido para construir um moto-contínuo que leve um homem viajante ao espaço. .

Confira a programação:



24 de abril, 16h – Mesa-redonda

“O futuro da ópera pós-pandemia no Brasil e no mundo”

25 de abril, 19h – Ópera

Leonardo Martinelli: “Três Minutos de Sol”

26 de abril, 20h – Recital

Canções de Almeida Prado - Francisco Mignone - Ronaldo Miranda

27 de abril, 16h – Mesa-redonda

“Teatros de Ópera e a Economia Criativa no Brasil e na América Latina”

28 de abril, 20h – Recital

Canções de Almeida Prado - Ernani Aguiar - João Guilherme Ripper - Osvaldo Lacerda - Ronaldo Miranda

29 de abril, 20h – Recital

Canções de Chiquinha Gonzaga

30 de abril, 20h – Concerto

Fernando Riederer: “Duas Flores”

01 de maio, 16h – Mesa-redonda

“A profissão do compositor no Brasil”

01 de maio, 20h – Concerto

Laiana Oliveira: “Vox Populi” (2016)

“Vírus Verbal em Quatro Miniaturas” (2020)

02 de maio, 19h – Ópera

Eduardo Frigatti: “O Corvo”

03 de maio, 20h – Concerto

Tatiana Catanzaro: “Sans Rien Dire” (2004)

Tatiana Catanzaro: “Spaziergang”

04 de maio, 20h – Concerto

Vinicius Giusti: “Dire è Fare”

05 de maio, 16h – Masterclass

Composição de Ópera: Novas linguagens, streaming – Até que ponto ajuda ou prejudica a ópera?

05 de maio, 20h – Recital

Canções de Carlos Gomes

06 de maio, 20h – Recital

Canções Amazonenses

07 de maio, 16h – Masterclass

A arte do canto na ópera contemporânea – Especialização ou não?

07 de maio, 20h – Concerto

Paulina Łuciuk: “Ária dos olhos”

08 de maio, 20h – Concerto

Willian Lentz: “A Máquina Entreaberta”

09 de maio, 19h – Ópera

Piero Schlochauer: “Moto-contínuo”

De 26 de abril a 09 de maio, 10h – Série de vídeos educacionais

Vídeos educacionais – Raio X da Ópera

Para mais informações sobre o FAO, acesse também fao.teatroamazonas.com.br



