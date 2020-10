MARAus em Miniatura: Artista cria réplicas de prédios históricos do AM

Todas as réplicas são impressos em papel especial, e montagem leva de 30 minutos à 3 horas, cada | Foto: Arquivo pessoal

Manaus – Desde 1997, o artista Carlos Melo traduz o sentimento pela capital amazonense em projetos arquitetônicos de pontos turísticos de Manaus. Com detalhes fiéis e cores vivas, as réplicas dos prédios históricos e monumentos da cidade encantam até quem está habituado a observar as estruturas.

Após um longo trajeto de valorização da cultura amazonense, incluindo revistas e jogos de tabuleiros em homenagem à cidade, o arquiteto de 51 anos criou o projeto ''Manaus em Miniatura'' no final de 2019. A partir desse ponto, a popularidade dos projetos cresceu não só no Amazonas, mas em todo Brasil.

''Muitos manauaras se interessaram pelas miniaturas, mas a grande procura vem de pessoas que não são naturais de Manaus, porém são apaixonadas pela nossa cidade. Que já mora aqui há algum tempo, turistas que querem guardar a lembrança ou presentear alguém'', contou Carlos Melo.

" É a oportunidade de ter um pedacinho de Manaus em sua casa " Carlos Melo, artista e arquiteto

Conheça Manaus Brincando e Monta Manaus

Projetos de Carlos Melo

O projeto que originou todo o trabalho artístico de Carlos Melo foi ''Conheça Manaus Brincando'', um jogo de tabuleiro que explora os principais pontos turísticos da cidade. Do hobby, surgiu ainda o projeto “Monta Manaus”, que reúne paper toys de patrimônios históricos e culturais da capital amazonense.

De acordo com Carlos Melo, adultos e crianças podem montar os paper toys e prestar tributo à Manaus no processo. “O kit vem com todas as instruções para a montagem, com indicações de onde cortar e colar. É muito fácil montar as miniaturas 3D”, comentou.



O “Monta Manaus” acompanha o jogo de tabuleiro “Conheça Manaus brincando”, que faz um passeio pela cidade. O ponto de partida é a Ponte Rio Negro e de chegada, a BR-319.

“A cada jogada, o participante segue o passeio com seu carrinho, fica onde está ou passa a vez. Nesse passeio, o jogador visita o Museu do Seringal, Parque do Mindu, Museu da Amazônia (Musa) e zoológico do CIGS”, explicou o artista.

Carlos realiza todo trabalho manualmente

Um dos sonhos de Carlos é levar esses projetos para outros espaços, principalmente os educacionais, mas o maior empecilho é investimento.

''É algo que depende de vários fatores, mas se fosse adiante, imagina seus filhos, sobrinhos e netos desde pequenos tendo esse material, de forma gratuita, nas escolas públicas? Despertando neles a vontade de conhecer e cuidar do que é nosso'', indagou o arquiteto.

HQ regional

Carlos também é autor da revista em quadrinhos “A turma do tucano Tunico”, personagem local que conta a história da cidade de Manaus, desde a criação, passando pelo ciclo da Borracha, auge da Zona Franca até os dias atuais.

“O gibi tem 20 páginas. Além da história, conta com atividades de colorir, caça-palavras regionais, palavras cruzadas regionais, com os nomes de municípios do Amazonas”, pontua o artista.

Manaus em Miniatura

Obras de ''Manaus em Miniatura''

Na coleção de ''Manaus em Miniatura'', estão representados o Encontro das Águas, Teatro Amazonas, Palácio Rio Negro, Palacete Provincial, Palácio da Justiça, conjunto arquitetônico da Alfândega, Relógio Municipal, Arena da Amazônia, Mercado Adolpho Lisboa, Reservatório do Mocó e Ponte Rio Negro.

Além desses pontos, existem também as réplicas da Ponte Benjamin Constant, Igreja da Matriz, Paço da Liberdade, Igreja de São Sebastião, Complexo turístico da Ponta Negra, Centro Cultural Usina Chaminé, Colégio Amazonense Dom Pedro II, antiga Faculdade de Direito do Amazonas e o Mercado Ver-o-Peso, em Belém.

Todas as réplicas são impressas em papel especial e montagem leva de 30 minutos a 3h, cada. ''Todo o desenvolvimento do projeto até a confecção eu quem faço e, quando a demanda é alta, tenho ajuda da minha família'', afirmou o artista.

Réplica do Mercado Adolpho Lisboa

Uma miniatura custa R$25, fora a entrega. A partir de quatro unidades, a entrega é grátis. Na compra de seis unidades ou mais, o cliente também recebe o kit ''Monta Manaus''.

Para mais informações sobre o trabalho, o artista disponibiliza as redes sociais @carlos_rpmelo e facebook/carlos.melo.9693

