Agora é oficial: Garantido confirma David Assayag no Festival de 2021

David deve dividir os vocais com Sebastião Júnior e Edilson Santana | Foto: divulgação





Manaus - Exatamente às 18h desta segunda-feira, o boi Garantido pôs fim nos rumores da contratação do levantador de toadas, David Assayag, e confirmou o "Rei" no quadro artístico do bumbá. Após passar 10 anos defendendo o boi Caprichoso, o Rei David volta para o vermelho e branco.

A confirmação foi feita por meio de uma publicação nas redes sociais do Garantido. "Hoje é um dia que entra para a história da cultura amazonense. Um dia que será lembrado e contado de geração em geração. O boi bumbá Garantido anuncia, oficialmente, a contratação dos três maiores levantadores de toada da história do Festival de Parintins!", diz parte do anúncio.

O boi da Baixa do São José informou ainda que o Sebastião Júnior e Edílson Santana (também ex-Caprichoso) continuam na agremiação e devem dividir o item 2.

"Temos o orgulho de apresentar o nosso Uirapuru da Amazônia e multi-instrumentista, Sebastião Júnior; o gigante e um dos maiores intérpretes do nosso Folclore, Edilson Santana e ele, dono da voz que sempre foi vermelha, declarada e apaixonada, o Rei David Assayag. Agora, juntos, em uma mesma cor e em um mesmo sentimento, formam o novo e melhor bloco A do boi Garantido. A união dessas três poderosas vozes, de força, talento e tradição, vem para revolucionar e ditar novos rumos à história do Festival., diz o comunicado

Polêmica

Neste domingo (25), o presidente do Caprichoso, Jender Lobato, já havia confirmado a saída de David do quadro artístico do bumbá. Em um pronunciamento feito nas redes sociais, ele explicou que o cantor não respondeu nenhum dos telefonemas da diretoria azul e branca, reforçando que não queria mais fazer parte dos planos para a temporada 2021.