Começam as audições para o espetáculo 'A Caixa Mágica de Natal'

| Foto: Michael Dantas/SEC

Manaus - As audições on-line para o espetáculo “A Caixa Mágica de Natal”, que será reapresentado em dezembro de 2020, começaram na última segunda-feira (26). O prazo para as inscrições vai até o dia 31 de outubro pelos links ( bit.ly/personagemperucio / bit.ly/personagemcrianca ).



As audições serão para dois personagens (Perúcio e a criança) e dividem-se em duas etapas. Na primeira, os participantes mandam vídeos de até três minutos (na horizontal) com um texto teatral de sua escolha e a música indicada no link de inscrição. Na segunda fase, os aprovados são chamados para apresentação de material disponibilizado pela produção. Os ensaios serão realizados em novembro.

Para o papel da criança, os participantes devem ser meninos, de 6 a 12 anos de idade, com habilidades em canto, dança e interpretação. Já para o papel de Perúcio, a faixa etária indicada é a partir dos 19 anos e os participantes precisam ser atores/cantores com facilidade em vertentes cômicas e habilidade em dança.

| Foto: Michael Dantas/SEC

Espetáculo

Com direção cênica de Matheus Sabbá e texto de Thaís Vasconcelos, o espetáculo conta a história de uma criança que, após perder a mãe, deixa de acreditar no Natal, mas tudo muda quando, a pedido da avó, abre um baú de memórias, lê uma carta deixada pela mãe e mergulha no mundo mágico do universo natalino, ao lado da duende Jujuba.

“Devido à pandemia de Covid-19, decidimos reapresentar este espetáculo, que é premiado e que foi muito elogiado pelo público ano passado”, declara o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz. “Uma produção completamente nova demandaria mais pessoas para ensaios, construção de cenários e produção, o que neste momento seria inviável. As apresentações seguirão os padrões rígidos de prevenção à Covid-19 que temos adotado, em nossos espetáculos, para que o público possa assistir em um ambiente seguro”, afirma.

| Foto: Michael Dantas/SEC

O diretor Matheus Sabbá explica que o musical será adaptado conforme as normas de segurança, sem perder a essência do espetáculo. “Estamos muito honrados com o convite da secretaria e vamos adequar 'A Caixa Mágica' para esta nova realidade, com menos atores em cena, uma menor quantidade de profissionais na produção e também com audições on-line para evitar aglomerações. Esperamos que o público, que não teve chance de assistir no ano passado, possa prestigiar o espetáculo este ano”.

| Foto: Michael Dantas/SEC

Premiação e indicações

Em março deste ano, “A Caixa Mágica do Natal” venceu, por voto popular, a categoria Musical Norte da segunda edição do Prêmio Brasil Musical.

O musical também recebeu sete indicações ao 20º Anual Prêmio Cenym de Teatro Nacional nas categorias Melhor Musical, Melhor Direção, Melhor Qualidade Técnica de Produção, Melhor Maquiagem e Visagismo, Melhor Figurino, Melhor Direção de Arte, e Melhor Adereços e Objetos de Cena. O resultado da premiação será divulgado em novembro.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Programação natalina invade o Largo de São Sebastião

Casa do Papai Noel e feira de alimentos e artesanato agora Manaus