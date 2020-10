'Minha Manaus Querida', de Yedo Simões e Paulo Onça, ganha videoclipe

Yedo Simões e Paulo Onça são amigos de longa data e compartilham o amor pela música | Foto: Divulgação

Manaus – "Minha Manaus Querida’’, composição de Yedo Simões e Paulo Onça, ganhou um videoclipe exclusivo na última segunda-feira (26), em homenagem aos 351 anos da "cidade querida’’, como canta a intérprete Jhussara Silva. O clipe mostra as belezas da capital amazonense e está disponível nas redes sociais do EM TEMPO .

A música ‘’Minha Manaus Querida’’ nasceu da parceria entre o desembargador e atual presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Yedo Simões, e o ilustre compositor amazonense e sambista reconhecido nacionalmente, Paulo Onça.

A composição integra o primeiro CD do projeto cultural "Na Cadência do Samba", com 20 faixas interpretadas por artistas de renome nacional, na melodia de samba raiz.

Yedo Simões conta que, embora poucos saibam, o trabalho de composição não nasceu hoje. "Carrego isso comigo há muito tempo e tenho na poesia uma perspectiva de reflexão onde procuro colocar no papel aquilo que me inspira no dia a dia", comentou Yedo Simões.

Sobre o processo de definição dos artistas que interpretam as 20 faixas do CD, Paulo Onça conta que muitos deles, embora com agenda cheia e outros compromissos, fizeram questão de participar do projeto.

Minha Manaus Querida

Para Paulo Onça, a aposta da primeira edição do projeto cultural "Na Cadência do Samba", foi ‘’Minha Manaus Querida’’, por ser ‘’uma inspirada ode à capital amazonense".

A letra desta ode à capital baré diz em um dos trechos: "Esse Rio Negro lindo que te banha e abraça faz fervilhar a vida nessa cidade querida. Teu despertar é uma festa de sons e canto que ecoam da floresta. Belezas mil, que faz sorrir teu povo tão gentil".

Veja o videoclipe:

