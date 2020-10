Morre, aos 48 anos, o músico amazonense Mustafá Said

Cantor deixou uma importante marca na música amazonense | Foto: Divulgação





Manaus - O intérprete Mustafá Said, conhecido como ''Gigante do Boleto'' nas casas noturnas de Manaus, morreu aos 48 anos na manhã desta terça-feira (27). A informação foi confirmada por músicos e cantores próximos do artista.

O Clube Municipal, através da página oficial no Facebook, também confirmou o falecimento e prestou solidariedade ao artista que costumava ocupar o palco da casa de eventos.

Natural de Pauini (distante 924 quilômetros de Manaus), Mustafá Said causou luto em toda classe artística amazonense.

Informações preliminares apontam que o intérprete faleceu dormindo, por uma suposta parada cardíaca.

