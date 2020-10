Amazonas Filarmônica apresenta obras de Bohuslav Martinů e Nino Rota

O acesso é gratuito, com agendamento pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e pelo site do Teatro Amazonas | Foto: Divulgação

Tradição nas noites de quinta-feira, a Amazonas Filarmônica sobe ao palco do Teatro Amazonas, no dia 29, para apresentar obras de Bohuslav Martinů e Nino Rota.

O acesso é gratuito, com agendamento pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e pelo site do Teatro Amazonas

O maestro Otávio Simões adianta que, nesta semana, a Amazonas Filarmônica vem com uma formação de câmara muito especial, o noneto, que mistura um quinteto de sopros com um quarteto de cordas.

“Os músicos vão apresentar peças do século XX, de 1959, a primeira com Bohuslav Martinů, que tem uma obra interessante e muito moderna”, destaca o regente. “A segunda obra é do italiano Nino Rota, também de 1959, um compositor de trilhas sonoras, escreveu muita música para filme, entre elas a mais famosa, do ‘Poderoso Chefão’. Ele foi um jovem com senso de humor interessante e isso dá para ser ouvido no seu noneto”.

Para executar “Noneto n.2”, de Martinů; e “Nonetto”, de Rota; estão confirmados Tatiana Gerassimova (flauta), Hristo Ganev (oboé), Vadim Ivanov (clarinete), Alexandre Mourzitch (fagote), Assen Anguelov (trompa), Nikolay Mutafchiev (violino), Vladimir Rusev (viola), Adriana Velikova (violoncelo) e Miroslava Krastanova (contrabaixo).

Protocolos

O Teatro Amazonas cumpre todos os protocolos para prevenir a transmissão da Covid-19, como distanciamento social de 1,5 metro, totens de álcool em gel em pontos estratégicos, funcionários treinados e com equipamentos de proteção, aferição de temperatura na entrada do espaço e limpeza e higienização do local.

A saída do público após os eventos é realizada de forma imediata pelas portas laterais e frontais. Não é permitida a permanência no Hall do Teatro Amazonas.

O funcionamento do Teatro Amazonas para visitas turísticas permanece de terça a sábado, das 9h às 15h. O espaço permite grupos de visitas com até 20 pessoas, para evitar aglomerações.

