Filmes de terror marcam programação semanal do Cine Casarão

Manaus - Entrando no clima de Halloween, o Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Casarão de Ideias, bairro Centro, zona sul de Manaus, recebe, no domingo (1º), como opções de estreia, os filmes de terror ’2’, às 17h, e ‘Cabrito’, às 19h. Além disso, nesta quarta-feira (28), em sessões gratuitas, a sala de cinema exibe os clássicos ‘Psicose’, às 15h; ‘O Exorcista’, às 17h e ‘Sexta-feira 13’, às 18h30.

Dirigido por Marcelo Presotto, ‘2’ mostra a história do jovem Miguel, que após a morte de sua mãe, encontra pela primeira vez sua meia-irmã e passa a morar com ela. Desse intenso convívio, revelam-se inesperadas verdades sobre o pai e o passado dos dois.



Já ‘Cabrito’, dirigido por Luciano de Azevedo, é uma história dívidida em três capítulos e acompanha um homem assombrado por seus entes queridos. O filme começa com a história de seu pai e como a família se tornou canibal. A segunda parte se concentra em sua mãe e em como ela desperta o pior no filho com sua religiosidade distorcida. A última parte é focada na catarse final do personagem principal, quando ele sequestra seu primeiro amor e reproduz o desumano comportamento ao qual foi submetido em suas relações familiares.



Programação

Para aqueles que não são muito fãs dos filmes de terror, o Cine Casarão terá como estreia, nesta quinta-feira (29), ‘Viver Para Cantar’, às 18h30 e ‘Família de Axé’, às 20h30. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente, no perfil do espaço cultural no Instagram (@casaraodeideias), ao preço de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia) e os filmes serão reexibidos entre a sexta-feira (30) e o sábado (31).

‘Viver Para Cantar’ acompanha uma pequena trupe de ópera em Chengdue, China, que é surpreendida com a notícia de que o velho teatro em que costuma se apresentar, em breve será demolido. Temendo que este seja o fim da companhia, a administradora Zhao Li resolve procurar um novo lugar onde possam se apresentar.

‘Família de Axé’, dirigido por Tete Moraes, dá voz a Alberto Ribeiro Santana, pai de santo baiano e de sua família. O documentário faz uma viagem de descobrimento sobre festas, rituais, culinária, música e dança, revelando a luta para manter viva a cultura de seus ancestrais africanos e do candomblé.

A sala de cinema alternativa reexibirá, também, ‘A Verdade da Mentira’, ‘Sem Seu Sangue’ e ‘Zona Árida’, todos em cartaz desde a última semana. Os horários podem ser consultados nas redes sociais do lugar ou por meio do (92) 3633-4008.



Protocolos

Vale ressaltar que a sala de exibição do Cine Casarão está funcionando com 50% de sua capacidade, ou seja, apenas 18 lugares. Também está sendo colocada em prática a triangulação de assentos, proporcionando assim o distanciamento seguro.

No intervalo de cada sessão, é feita a aplicação com luz de ozônio e vídeos institucionais, no início dos filmes, são exibidos com o objetivo de reforçar a prevenção contra o novo coronavírus (Covid-19). O uso da máscara é obrigatório.

*Com informações da assessoria