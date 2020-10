Esperados 'Tenet e Break the Silence' estreiam nos cinemas de Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus – As estreias nos cinemas de Manaus nesta quinta-feira (29), prometem agitar as teleonas. Tenet e Break the Silence: The Movie, do grupo sul-coreano BTS, contam com com ação, adrenalina e muita música.

Tenet

Um agente da CIA conhecido como O Protagonista (John David Washington) é recrutado por uma organização misteriosa, chamada Tenet, para participar de uma missão de escala global.

Eles precisam impedir que Andrei Sator (Kenneth Branagh), um renegado oligarca russo com meios de se comunicar com o futuro, inicie a Terceira Guerra Mundial.

Robert Pattinson e John David Washington em Tenet | Foto: Divulgação

A organização está em posse de uma arma de fogo que consegue fazer o tempo correr ao contrário, acreditando que o objeto veio do futuro.

Com essa habilidade em mãos, O Protagonista precisará usá-la como forma de se opor à ameaça que está por vir, impedindo que os planos de Andrei Sator se concretizem.

Tenet, filme de ação do diretor Christopher Nolan, envolve um mundo da espionagem internacional e carrega no elenco Robert Pattinson (o novo Batman) e Elizabeth Debicki.

Onde assistir?

Horários de Tenet | Foto: Divulgação

Break the Silence: The Movie

Estrelado pelo grupo musical BTS, o documentário musical sul-coreano Break the Silence: The Movie acompanha a turnê mundial Love Yourself: Speak Yourself por meio de filmagens dos shows e do background inédito.

Love Yourself: Speak Yourself, passou por vários estádios do mundo e liderou a Billboard Boxscore, consagrando o BTS como o primeiro grupo coreano a se apresentar no Estádio de Wembley.

A turnê passou por Los Angeles, Chicago, Nova York, São Paulo, Londres, Paris, Osaka, Shizuoka, Riad e Seul.

Cartaz de Break the Silence: The Movie | Foto: Divulgação

Com acesso sem precedentes, o documentário Break the Silence: The Movie viaja com o BTS e os integrantes RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V, Jung Kook durante toda a turnê, mostrando a personalidade de cada integrante por trás das cortinas.

Fora dos palcos, o documentário mostra outro lado do BTS. Os sete integrantes começam a contar abertamente histórias pessoais e compartilhar os preparativos necessários para uma grande turnê.

Onde assistir?

Horários de Break the Silence: The Movie | Foto: Divulgação

