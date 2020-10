Banda Carrapicho faz show drive-in nesta sexta (30) em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Ao som de “Tic, Tic, Tac” e outros hits Banda Carrapicho, sucesso nos anos 90, o Sesc Amazonas celebra o Dia do Comerciário nesta sexta-feira (30), a partir das 19h30. Em formato de drive-in, o show recebe a banda amazonense que vendeu mais de 15 milhões de discos e emplacou sucessos no Brasil e no exterior.

Os ingressos podem ser adquiridos nas centrais de relacionamento com cliente da instituição ou por meio do site. O show segue todos os protocolos determinados pelos órgãos de saúde e dentro dos parâmetros do decreto do governo do Amazonas, que regula eventos dessa natureza devido a pandemia de Covid-19.

Nesse sentido, o número de carros no espaço será reduzido e será proibida a circulação dos passageiros durante o show que ocorrerá no estacionamento do Parque Aquático II, na unidade Balneário, na Avenida Constantinopla, Alvorada.

O evento é realizado dentro do projeto Manaus ao Luar que ocorre, regularmente, em datas comemorativas de destaque. O projeto valoriza os talentos regionais e tem a missão de promover momentos de descontração e lazer aos comerciários e público em geral.

Nesta edição, o valor do ingresso será de R$ 20 por carro, além de 1 kg de alimento não perecível por ocupante do veículo. Os alimentos serão doados às instituições atendidas pelo programa Mesa Brasil.

Segundo o vocalista da banda, Zezinho Corrêa, que também é assessor de projetos sociais do Sesc AM, o formato drive in é novidade para o grupo, no entanto, a troca de energia com os fãs será a mesma. O artista garante uma noite de boas recordações e muito boi bumbá.

“Diante da realidade vivida hoje, precisamos criar meios para dar continuidade ao trabalho. A arte está aí para viver intensamente criando novas formas e buscando opções de fazer o trabalho continuar. É a primeira vez que realizo um trabalho nesse formato (drive in) e estou com grandes expectativas, tenho a certeza que a apresentação será do Carrapicho será com a mesa intensidade, alegria e desenvoltura dos músicos e dançarinos. Vamos nos divertir com segurança”, disse Zezinho.

Banda Carrapicho

Criada em 1980, a Banda Carrapicho trabalhava, no início, com o estilo forró tradicional, obtendo reconhecimento em toda região norte. Já no final dos anos 80, as toadas de boi bumbá eram mais frequente em seus trabalhos.

E no ano de 1996, o produtor francês, Patrick Bruel, ouviu a toada Tic, Tic Tac na versão do grupo e decidiu lançá-la na França, tornando-se um dos maiores sucessos na Europa, e no Brasil, pois a música ficou na posição 34 das 100 músicas mais tocadas daquele ano no país.

O primeiro programa de televisão no Brasil transmitido em rede nacional em que participaram foi o programa Domingo Legal, do SBT, apresentado, na época, por Gugu Liberato, que ouviu o som da banda durante suas férias no verão europeu na França e os convidou para participarem de seu programa no ano de 1996.

Com o bom desempenho diante do público, o grupo recebeu boas críticas e ganhou cada vez mais espaço e foi um dos grandes divulgadores do Boi Bumbá.

