Confira as estreias da Netflix para o mês de novembro

Dash & Lily, O Aviador e Nasce uma Rainha são opções de filmes e séries que entram na Netflix | Foto: Divulgação

O catálogo da Netflix estará cheio de novidades no mês de novembro. Desde clássicos, até opções de comédia, romance e drama, os filmes e séries que estreiam na plataforma de streaming prometem agradar toda a família, confira:

O Aviador (01 de novembro)

Depois de receber a herança do pai, Howard Hughes, interpretado por Leonardo DiCaprio, passou a investir na indústria do cinema e ajudou a carreira de grandes nomes de Hollywood. Apesar de sucesso e riqueza, o pioneiro da aviação sofria de depressão e fobias paralisantes.

Dash & Lily (10 de novembro)

Um romance de Natal se desenvolve quando o cínico Dash e a otimista Lily trocam desafios, sonhos e desejos em um caderno que enviam um ao outro por diferentes lugares de Nova Iorque e descobrem que têm mais coisas em comum do que imaginavam.

A série é baseada no livro O Caderninho de Desafios de Dash & Lily, de Rachel Cohn e David Levithan, autores best-selling no New York Times.

Dash & Lily estreia em 10 de novembro | Foto: Divulgação

Nasce uma Rainha (11 de novembro)

Gloria Groove e Alexia Twister serão verdadeiras fadas madrinhas. As duas estrelas drag queens estão no comando do primeiro formato original brasileiro do reality show para a Netflix.

A Princesa e a Plebeia – Nova Aventura (19 de novembro)

Quando a duquesa Margaret herda o trono de Montenaro e passa por um momento difícil no namoro, a princesa Stacy, a ajudará a colocar a vida nos eixos. Contudo, tudo parece se complicar quando um encantador rei tenta conquistar o coração de Margaret e uma prima festeira, Fiona, tenta atrapalhar o relacionamento.

Séries

The Liberator (11 de novembro)

Os Favoritos de Midas (13 de novembro)

The Crown – 4ª temporada (15 de novembro)

O Sabor das Margaridas – 2ª temporada (18 de novembro)

Voices of Fire: Novas Vozes do Gospel (20 de novembro)

Marte – 2ª temporada (23 de novembro)

Virgin River – 2ª temporada (27 de novembro)

Filmes

Bob Esponja: O Incrível Resgate (5 de novembro)

Jurassic World: Reino Ameaçado (12 de novembro)

Uma Invenção de Natal (13 de novembro)

Rosa e Momo (13 de novembro)

O Caderno de Tomy (24 de novembro)

Era uma vez um Sonho (24 de novembro)

Documentários e Especiais

Shawn Mendes: in Wonder (23 de novembro

Quem Matou María Marta (05 de novembro)

A Origem do Sabor (20 de novembro)

Crianças e Família

O Chefinho: de volta aos negócios – 4ª temporada (17 de novembro)

Barbie Dreamhouse Adventures: Roberts Arrasando (01 de novembro)

Zé Coleta (10 de novembro)

Luccas Neto em: O Mapa do Tesouro (10 de novembro)

Cory Carson e o Natal (27 de novembro)

Animes

Great Pretender - 2ª temporada (25 de novembro)

Leia mais:

Esperados 'Tenet e Break the Silence' estreiam nos cinemas de Manaus

Filmes de terror marcam programação semanal do Cine Casarão