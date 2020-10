Instagran muda política sobre seios devido a postagem de mulher negra

O Instagram anunciou nova política para a publicação de fotos e vídeos em que aparecem seios femininos. Agora, a rede social permite fotos e vídeos em que alguém esteja "simplesmente abraçando, acariciando ou segurando seus seios".

Se houver dúvidas sobre o conteúdo, a rede social não excluirá o post sem antes avaliar o que foi publicado.

A mudança tem tudo a ver com a movimentação de uma modelo e influenciadora britânica, Nyome Nicholas-Williams, gorda e negra, que foi vítima desse tipo de regra no seu feed.

Ao remover conteúdo em que os seios femininos sendo cobertos pelas mãos ou braços da pessoa, o Instagram também varria imagens de mulheres gordas. E foi o que aconteceu com Nyome, que mobilizou a campanha #IWantToSeeNyome na rede, questionando o fato de suas fotos serem apagadas sem a mesma aplicação de regra para mulheres magras.

Ao lado de mais duas ativistas, brancas e magras, ela conseguiu não só reaver suas publicações como alterar a "política dos seios" do Instagram.

Mas, sem ajustes no mecanismo de exclusão, fotos de pessoas gordas, como Nyome, eram retiradas do ar. A modelo passou a monitorar a situação com ajuda da fotógrafa Alexandra Cameron, que registrou nudes artísticos da modelo, antes censurados pelo Instagram, como este

O jornal "The Guardian" apontou que as imagens foram eliminadas por conta dos critérios de segurança em relação a conteúdo pornográfico.

Ao site, Alexandra Cameron pontuou que "há mais carne para segurar ou colocar o braço ao redor se você tiver seios maiores. Não houve nenhuma sugestão de compressão pornográfica - minhas fotos são explicitamente sobre o olhar feminino e sobre o empoderamento das mulheres".

Veja a postagem

Nyome protestou no Instagram sobre a diferença com que imagens de pessoas brancas e pessoas negras gordas são tratadas pela plataforma e também na sociedade, após ter os registros excluídos do seu perfil. "Por que os corpos plus size brancos são vistos como 'aceitáveis' e aceitos e os corpos grandes pretos não?"



Foto cobrindo o seio com braços

No início de outubro, no entanto, Nyome publicou a foto apenas cobrindo os seios com os braços e escreveu na legenda: "Estou ciente de que as imagens de corpos pretos plus size ainda estão sendo retiradas (...). Lembre-se de que nunca vou parar de lutar pelo que é certo e essa campanha está longe do fim! Até que corpos negros plus size parem de ser censurados, sempre há trabalho a fazer"



Nova Política do Instagran

Frente à campanha de Nyome, o Instagram divulgou uma nova "política dos seios": "Permitiremos conteúdo em que alguém estiver simplesmente abraçando, acariciando ou segurando seus seios. E, se houver dúvidas sobre o conteúdo, pediremos aos revisores que ele não seja removido. Estamos comprometidos em fazer a coisa certa e continuaremos a trabalhar com especialistas e com os membros da nossa comunidade para seguirmos melhorando", diz a empresa.

Exceção

Há uma exceção. "Reforçamos, no entanto, que imagens que contenham seios sendo apertados, em um movimento de agarrar com os dedos dobrados e onde há uma clara alteração no formato dos mesmos, continuam violando as nossas políticas e serão removidas.