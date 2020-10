Whindersson Nunes é flagrado com affair durante gravação no Amazonas

| Foto: Divulgação

Whinderson Nunes foi flagrado em Presidente Figueiredo, município a 117 km de Manaus, gravando algumas cenas para a Netflix acompanhado de seu novo affair, na tarde da última quarta-feira (28).

Na ocasião, o humorista atendeu aos fãs e posou para fotos. E, claro, eles perceberam que o comediante não estava apenas acompanhado da produção. Segundo fontes presentes no local, uma moça estava junto do youtuber durante as filmagens.

Segundo o jornal ‘Metrópole’, a moça se chama Maria Lina Deggan, e que meses antes teriam sido flagrados na residência da jovem em Blumenau (SC). Na época, a assessoria de imprensa de Whindersson teria informado que desconhecia qualquer nova namorada do youtuber.

Empurrando carro

Em Manaus, um vídeo mostra Whindersson Nunes empurrando um carro que está com pane mecânica. O vídeo foi filmado na avenida do Turismo, na zona Oeste de Manaus.

Ele, brincalhão como sempre, sai da van e vai ajudar a empurrar o carro, volta correndo e rindo da situação.



