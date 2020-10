Grupo Raízes Caboclas se apresenta pelo projeto ‘Domingo Autoral’

| Foto: Divulgação

Manaus - O Grupo Raízes Caboclas será a atração deste domingo (1º), no Teatro da Instalação (Rua Frei José dos Inocentes, Centro), às 19h, em apresentação que ainda terá como convidado o músico Aurimar Ribeiro. O show faz parte do projeto “Domingo Autoral”, iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, que tem acesso gratuito, com agendamento por meio do Portal da Cultura ( http://bit.ly/domingoautoralraizes ).

O espaço funciona com 50% da capacidade e adotou os protocolos de segurança em prevenção a Covid-19, como distanciamento social de 1,5 metro, totens de álcool em gel em pontos estratégicos, funcionários treinados e com equipamentos de proteção, aferição de temperatura. O uso de máscara é obrigatório.

Formado na década de 1980, o Raízes Caboclas tem como principal objetivo a abordagem das raízes culturais da Amazônia, buscando referência nas diversas tendências musicais da região. Atualmente, o grupo conta com Eliberto Barroncas, Adalberto Holanda, Júlio Lira, Osmar Oliveira, Otávio Di Borba e Raimundo Angulo.

“Por conta destes tempos que estamos vivendo, isso nos leva naturalmente a uma prática artística que seja a expressão do sentimento de continuação da vida. Para o repertório, vamos inserir, em canções conhecidas pelo público, estas reflexões sobre o viver, sobre as relações com os outros e a construção coletiva de algo melhor”, declara Eliberto Barroncas.

Músicas como “Cantos da Floresta”, “Flores e Pedras”, “Cheiro de Cabocla”, “Banzeiro”, “Casinha de Pano” e “Cheiro Bom” farão parte do show, entre outros sucessos. A apresentação ainda conta com a participação especial do músico borbense Aurimar Ribeiro.

“O Aurimar é um jovem de Borba que conseguiu realizar o sonho de ser um músico e se tornou saxofonista bastante talentoso. Ele já se apresentou conosco algumas vezes, e o convidamos para que o público o conheça e ele inicia sua trajetória”, explica Eliberto.

Aurimar conta que iniciou na música aos 10 anos de idade, no município de Borba, e tocou em uma banda local. Com 20 anos, o músico se diz grato pelo convite do Raízes. “É muito gratificante para mim porque o Raízes Caboclas é um dos grupos mais influentes da Amazônia, e eu fico muito feliz em poder participar deste show”, ressalta.

