Escritor amazonense Milton Hatoum é homenageado em Memórias do Brasil

Manaus - “Um clássico vivo”. Essa é a definição que o editor Luiz Schwarcz, da Companhia das Letras, dá para o homenageado Milton Hatoum na série documental Memórias do Brasil desta sexta-feira (30).

Intitulado O Manaus, o episódio celebra a trajetória do premiado escritor amazonense Milton Hatoum, autor de obras como Dois Irmãos, que já ganhou adaptação em uma série exibida pela TV Globo.

O episódio conta com depoimentos de escritores amigos de Milton, que é considerado um dos grandes escritores vivos no Brasil.

Milton destaca na série o seu olhar sobre a literatura e as traduções de livros – a sua obra foi publicada em 14 países.

Ele conta também sobre uma carta que recebeu de Jorge Amado, depois de enviar para o escritor baiano uma cópia do seu primeiro livro publicado, Relato de um certo Oriente.

Diretora do episódio, Walkiria Hamu destaca a importância de Hatoum para a literatura nacional.

“Trabalhar com Milton Hatoum foi um presente. É raro encontrar um escritor do tamanho da sua obra, e ele o é. Impressionou-me a disponibilidade de todas as pessoas convidadas para falarem sobre ele. Milton é para ler, ouvir e rever sempre”.

Milton nasceu em 1952 em Manaus (Amazonas), onde passou a infância e parte da juventude.

Em 1967 mudou-se para Brasília e por lá estudou no Colégio de Aplicação da UnB. Morou durante a década de 1970 em São Paulo, se diplomando em Arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, trabalhou como jornalista cultural e foi professor universitário de História da Arquitetura.

Em 1980 viajou como bolsista para a Espanha, onde morou em Madri e Barcelona. Depois passou três anos em Paris – lá ele estudou literatura comparada na Sorbonne.

