Manaus recebe apresentações virtuais de 'Quem Prospera Sempre Alcança'

Os atores André Santos e Djair Guilherme se revezam em onze diferentes personagens | Foto: João Caldas

Manaus - Depois de 52 apresentações em 11 cidades de 10 estados brasileiros com um público de mais de nove mil pessoas em 2019, o espetáculo ''Quem Prospera Sempre Alcança'' chega no formato online em Manaus com apresentações gratuitas dias 30 de outubro (sexta-feira às 20h) e 3 e 6 de novembro (terça-feira às 19h e sexta-feira às 15h).

A peça, que aborda a determinação dos brasileiros em encontrar novas opções de trabalho por conta própria, ganha novos tons em tempos de pandemia com grande parte da população lançando mão da criatividade para seguir trabalhando.

Leonardo Cortez assina a dramaturgia e direção e os atores André Santos e Djair Guilherme se revezam em onze diferentes personagens.

A montagem, que já passou por São Vicente, Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo, Petrópolis, Caruaru, Pelotas, Cascavel e Belém, segue virtualmente pelas cidades de Teresina (PI) e São Paulo, Diadema e Itaquaquecetuba (SP).

A encenação busca as raízes do teatro popular | Foto: João Caldas

Patrocinado pela Visa, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial da Cultura, do Governo Federal, a temporada 2020 do espetáculo será apresentada em 15 cidades de nove estados brasileiros somando 42 sessões, sendo que a cada apresentação o elenco realiza um bate-papo virtual com a plateia.

Nos dias 3 e 6 de novembro, a conversa ganha convidados especiais para falar de empreendedorismo.

Na terça-feira, o bate-papo terá a presença de Ícaro Pimenta, empreendedor manauara que aos 16 iniciou sua marca, a Ícaro Pimentas Regionais e na sexta-feira contará com Durval Braga Neto, economista, especialista em marketing, criatividade e carreira, colunista na Rede Amazônica e na Rádio CBN, além de CEO do Parque de Ideias.

''Quem Prospera Sempre Alcança'' começa com a entrada de dois técnicos de uma companhia teatral encarregados de montar o palco para a apresentação que será feita no local.

Eles fazem às vezes de operários e mestres de cerimônia e evocam situações sobre empreendedorismo a partir de quatro histórias.

A primeira história é a da própria companhia teatral. Na segunda, duas fãs de uma dupla sertaneja decidem, no meio da fila para entrar no show, como vão gastar o dinheiro que juntaram com muito sacrifício.

Já na terceira, dois desempregados decidem empreender como vendedores ambulantes e entram em uma atrapalhada sociedade e na última, um falido dono de boteco recebe a visita de uma inusitada fada-madrinha.

Sem didatismo e com muito humor

O autor e diretor Leonardo Cortez explica que ''Quem Prospera Sempre Alcança'' não tem a pretensão de ser didático, mas apresenta, com muito humor, situações e ciladas que qualquer um pode se meter por conta da inexperiência nos negócios e na vida pessoal.

“O espetáculo é anterior a pandemia e devido ao cenário econômico já dialogava muito com o público. Agora, que a situação piorou, acredito que falar de empreendedorismo e educação financeira pode ser um alerta para algumas armadilhas.”

A encenação busca as raízes do teatro popular, do circo-teatro e da comédia de costumes. “Artisticamente, pesquisei sobre a linguagem teatral do espetáculo de rua, me debruçando sobre a obra de Dario Fo e os trabalhos da Cia. La Mínima”, acrescenta o autor e diretor.

Leonardo conta ainda que com a interrupção das apresentações presenciais devido a pandemia, o espetáculo migrou para o online sem perder as características originais.

“Fizemos vários testes e ensaios para que a qualidade técnica fosse a melhor possível. Serão três câmeras com cortes e edição ao vivo, além de uma iluminação especial no palco”, enfatiza.

Já a diretora de produção Sonia Kavantan, da Kavantan Projetos e Eventos Culturais acredita que os espetáculos virtuais também são uma forma de democratizar o acesso à cultura, pois as apresentações podem ser vistas remotamente em qualquer lugar do mundo.

“Na Visa, continuamos focados em trazer educação financeira gratuita e de qualidade para os micro e pequenos empreendedores de todo o país”, afirma Sabrina Sciama, diretora de Comunicação Corporativa da Visa do Brasil.

“Além do patrocínio da peça, construímos durante a pandemia o portal de apoio ao movimento #compredopequeno no Vai de Visa, que permite aos donos de pequenos negócios aprenderem como criar suas lojas online”, conclui a executiva.

Onze personagens

Os atores André Santos e Djair Guilherme dão vida a onze personagens diferentes. A cada cena, novos personagens são evocados pelos dois atores a partir do uso de figurinos e acessórios numa estética que remete ao circo.

André Santos conta que levar o espetáculo da rua para o online é um grande desafio, mas a cada ensaio ele aprende como ficar mais próximo do público.

“Penso na câmera como o público e por conta disso interajo mais com ela. Também estou mais atento com o texto e os gestos para que o público não perca nenhuma nuance da peça”, explica.

Para ele a arte é como água descendo um morro, encontra atalhos, pula obstáculos e chega no destino final de qualquer forma.

Já Djair Guilherme acredita que a experiência adquirida nas sessões em 2019 facilitou para as exibições virtuais.

“As 52 apresentações do ano passado ajudaram a fazer o espetáculo em qualquer situação adversa. No início achei que ia ser frustrante apresentar virtualmente, mas estou curtindo essa nova relação com as câmeras, além do alcance maior que a internet proporciona”, acredita o ator.

Apresentações

Dias 30 de outubro (sexta-feira às 20h) e 3 e 6 de novembro (terça-feira às 19h e sexta-feira às 15h).

Bate-papos

Dia 3 de novembro – Ícaro Pimenta

Dia 6 de novembro – Durval Braga Neto

