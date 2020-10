Boi Caprichoso investe em tecnologia de iluminação para Festival 2021

O Boi Caprichoso mantém planejamento e organização para o Festival Folclórico de Parintins 2021. | Foto: Ione Moreno/ Arquivo EM TEMPO

Parintins (AM) – O Boi Caprichoso prepara um projeto ousado para iluminação de alegorias e arena do bumbódromo no Festival Folclórico de Parintins 2021. Para isso, o presidente Jender Lobato anunciou nesta quinta-feira, 29, a contratação do Lighting Designer Frank de Souza Oliveira, o "Frank Lighting, que já se integra a direção do bumbá para o desenvolvimento dos projetos.

Frank é reconhecido por seu trabalho no Festival de Parintins, em outros festivais e em grandes eventos nacionais.

A trajetória do profissional como Lighting Designer começa no boi Caprichoso em 2013, quando recebeu o reconhecimento de profissionais do sudeste do país que atuavam na iluminação de arena do bumbá. “Esse ano estou com um projeto ousado, inovador e revolucionário. Serão novidades espetaculares que irão acontecer, se Deus permitir”, anuncia.

Jender Lobato afirma que o anúncio da contratação de Frank Lighting é um presente para o Caprichoso, que terá um dos melhores profissionais da área de iluminação do Brasil.

A contratação do técnico de som Alysson Low, que retorna ao Caprichoso, também visa corrigir um dos problemas apontados pela diretoria e pela nação azul e branca, no último festival, a sonorização na arena do bumbódromo.

Festival de 2021

O Boi Caprichoso mantém planejamento e organização para o Festival Folclórico de Parintins 2021. A intenção da gestão de Jender Lobato e Karu Carvalho é seguir corrigindo as falhas encontradas após avaliação crítica do Festival Folclórico de 2019.

