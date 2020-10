Teatro Amazonas recebe 9° Encontro de Tenores neste domingo (1º)

“Nessun Dorma”, “Con te partirò” e ‘’E Lucevan le Stelle’’ são algumas das músicas que compõem o repertório | Foto: Divulgação

Manaus - Miquéias William, Vitório Scarpi e Eric Herrero unem as vozes em uma noite de canto lírico, com a participação especial de Jai Silva, no Teatro Amazonas, centro de Manaus, neste domingo (1), às 19h (horário local).

Acompanhados pelos pianistas Renan Branco e Anderson Farias, o repertório dos tenores contará com conhecidas canções eruditas, apresentadas pelos artistas em solos, duetos e outras formações.

“Nessun Dorma”, “Con te partirò” e ‘’E Lucevan le Stelle’’ são algumas das músicas que compõem o repertório. Segundo o tenor Miquéias William, idealizador do evento, o repertório do encontro trará ainda trechos de operetas e canções napolitanas.

Os ingressos custam de R$ 60 a R$ 120 e estão à venda no site bilheteriadigital.com.

Orientações para prevenção da covid-19

Devido à pandemia de coronavírus, o evento seguirá algumas recomendações de segurança, como a disponibilização de apenas 50% dos assentos disponíveis e o uso obrigatório da máscara.

A entrada do público ocorrerá 1 hora antes do início do espetáculo e será proibida a entrada de espectadores com sintomas de gripe ou febre.

"Comparado aos anos anteriores, teremos algumas limitações. O público será reduzido, temos algumas restrições de idades e grupos de risco, mas estamos seguindo todas as orientações e estamos preparados para proporcionar a melhor experiência’’, afirmou o tenor Miquéias William.

Encontro de Tenores

O Encontro de Tenores do Brasil é um evento idealizado pelo tenor Miqueias William e teve a primeira edição realizada em 2012.

Com apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, o evento surgiu com a proposta de promover o encontro do canto lírico com canto popular, além de reunir tenores profissionais e cantores populares em um intercâmbio musical com artistas de outras cidades e países.

O Encontro de Tenores faz parte do calendário de eventos de Manaus, ganhando projeção nacional e internacional, contando com a participação de talentosos artistas nacionais e regionais.

Leia mais:

Renomados Tenores já passaram pelo Teatro Amazonas

Tenores do Brasil se encontram no Teatro Amazonas em Manaus