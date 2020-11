Conheça Maria Lina, novo affair de Whinderson Nunes

A estudante veio de uma família classe média, e já trabalhou como revisora de tecidos | Foto: André Moreira

Separado de Luísa Sonsa desde abril desde ano, o youtuber Whinderson Nunes foi flagrado novamente com o novo affair no aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Zona Oeste de Manaus. O vídeo feito pelo blogueiro Ronaldo Olliveira e logo se tornou público. Nele, Whindersson e Maria Lina estão de mãos dadas, indo em direção a uma van para chegarem até a pista onde estava o jatinho de Whindersson.

Os pombinhos foram vistos pela primeira vez, na última quarta-feira (28), em Presidente Figueiredo, (a 127 quilômetros de Manaus), onde estava gravando algumas cenas para Netflix. Mas, quem é fã do humorista, logo ficou surpreso com a nova companhia, Afinal, quem é o novo affair de Whinderson.

Whindersson é flagrado durante gravação em Presidente Figueiredo | Foto: Divulgação

Maria Lina Deggan é estudante de engenharia civil no Centro Universitário Leonardo da Vinci (UNIASSELVI), com conclusão prevista para 2021. A estudante veio de uma família classe média, e já trabalhou como revisora de tecidos e atualmente é promoter da casa de festas Shed Bar, em Balneário Camboriú, cidade a cerca de uma hora de Blumenau.

Apesar de não ter divulgado em nenhum momento sobre algum relacionamento, os dois já haviam trocados mensagem românticas na última quinta-feira (29) no instagram.

Lina e Whindersson trocam mensagens carinhosa no Instagram | Foto: Divulgação

Em um vídeo, o youtuber brinca com a jovem, e parece estar abraçado com ela, chegando a fingir um desmaio como se estivesse fraco. Whindersson ficou hospedado no Hotel Iracema Falls, considerado um dos melhores da região amazônica e conhecido por já ter recebido visita de outros famosos.

Os dois passaram a semana em Manaus, onde ele gravou cenas para um programa num canal de streaming. Apesar de todas as especulações em torno de um namoro entre ele e Lina, o affair não é de agora.

Lina Deggan é estudante de engenharia civil no Centro Universitário Leonardo da Vinci (UNIASSELVI) | Foto: Divulgação

Em julho, três meses após a separação de Luisa Sonza, Whindersson já deixava pistas de que estava interessado em Lina, que é de Santa Catarina.

Foi assim, também que começou a aproximação entre o piauienese e Sonza, que morava no Sul do país. Os dois ficaram amigos através do Instagram. Se deu certo da primeira, por que não tentar mais uma, não é verdade?

Atualmente a estudante é promoter da casa de festas Shed Bar | Foto: Divulgação

Ronaldo, o que deu o flagra nos dois, chegou a postar foto com o humorista. E comentou que a “namorada de Whindersson é muito gata”.

