Flagrado com affair no AM, Whinderson declara: "posso beijar em paz"

Após ter sido flagrado no aeroporto de Manaus aos beijos e de mãos dadas com Maria Lina Deggan, o youtuber Whinderson Nunes fez piada no twitter sobre a situação e confessou que agora fica com o "pé atrás" antes de trocar carícias com a nova companheira.



Em vídeo que circulou no último sábado (31), feito pelo blogueiro Ronaldo Oliveira, o humorista estava acompanhado de Lina a caminho de uma van que deixaria ambos na pista onde se encontrava o jatinho de Whindersson.

Após passarem a semana na cidade de Manaus, onde o humorista gravou cenas para um programa de canal de streaming, o youtuber e a estudante de engenharia têm sido alvos de comentários nas mídias sociais.

Segundo o Jornal Extra, os dois estariam juntos desde julho, três meses após do término com Luisa Sonza. No twiter, Whinderson fez uma piada em relação ao momento e sobre estar sendo filmado.

O humorista fez piada sobre seu novo relacionamento no Twitter | Foto: Divulgação

