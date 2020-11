Cineamazônia prepara programação especial para a 17ª edição

| Foto: Divulgação

A programação do Cineamazônia 17ª Edição, que acontece de 1 a 5 de dezembro de 2020, está sendo preparada para atender da melhor forma o público, já que neste ano, em função das restrições causadas pela pandemia, o Festival de Cinema Ambiental acontece totalmente online e com acesso gratuito para todos.

Na mostra competitiva, os filmes selecionados concorrem ao Troféu Mapinguari nas categorias curta e média metragem nos gêneros de animação, experimental, ficção e documentário, escolhidos pelos jurados, e todos concorrem ainda ao Prêmio Thiago de Mello: Júri Popular – Troféu Esperança, escolhido pelo público através de votação pela internet durante o festival e em diversas premiações, como direção, fotografia e montagem, entre outras. Há ainda a exibição de cinco documentários de longa metragem que concorrem ao Prêmio Silvino Santos.

Além da exibição dos filmes, a programação terá diversas atividades paralelas durante o dia e a noite, para atender ao público em todos os horários. Na terça-feira, dia 1 de dezembro, a abertura oficial com a cerimônia acontece a partir das 10:00 horas de Brasília, 9:00 horas na Amazônia, com a apresentação do festival e dos jurados desta 17ª Edição. Confira abaixo as atividades, dias e horários:

Mesa redonda, com bate papo com cineastas, produtores audiovisuais e profissionais do cinema acontece sempre a partir das 15:00 de terça, 01, a sexta, dia 04. Entre os temas estão “Os desafios do cinema na Amazônia” e as mostras de filmes produzidas pelo Cineamazônia durante os últimos 17 anos, assim distribuídas: dia 2, quarta, “Mostra Itinerâncias”, dia 03, quinta, “Mostra Imagens da Memória” e dia 04, sexta, “Mostra Animando Amazônia.”

No período da manhã, a partir das 10:00 horas, entre os dias 2 a 5 (quarta à sábado), o público vai poder acompanhar o Papo de Cine, onde convidados do Cineamazônia 17ª Edição vão conversar sobre diversos temas, como o atual momento do cinema brasileiro, a produção audiovisual e, claro, sobre seus filmes e carreiras.

Diretores e diretoras dos longas metragens que concorrem ao Prêmio Silvino Santos do Cineamazônia 17ª Edição estão também como convidados para brindar ao público em debates que acontecem de terça, dia 01 a sexta, dia 04, sempre as 19:00 horas, e no sábado as 10:00 horas. Neste dia, as 19:00 horas, ocorre a cerimônia de premiação dos filmes concorrentes ao Troféu Mapinguari nas diversas categorias e, logo após, como tradição do Cineamazônia, um show musical especialmente escolhido para o encerramento da 17ª Edição.

Acompanhe o Cineamazônia 17ª Edição e fique por dentro de toda a programação. Em breve, a grade completa com os filmes selecionados, dias e horários de exibição e convidados será divulgada.

Se agende: Cineamazônia – Festival de Cinema Ambiental 17ª Edição – 01 a 05 de dezembro. A Natureza não pode não pode sair de cena. Online e Gratuita.

Cineamazônia – Festival de Cinema Ambiental

O Cineamazônia é um dos mais tradicionais festivais de cinema e vídeo ambiental da Amazônia. Realizado desde 2003, o festival apresenta ao público a exibição de curtas, médias e longas metragens nas mostras competitivas, e realiza debates, oficinas e atividades paralelas. O festival também realiza a exibição de filmes com o Cineamazônia Itinerante levando cinema, arte e educação a comunidades isoladas da Amazônia através dos rios e estradas da região, além de exibições que unem o Brasil, África, Cabo Verde, Portugal, Colômbia, Peru e Bolívia e os países de língua portuguesa.

Cineamazônia 17 anos – 01 a 05 de dezembro de 2020

