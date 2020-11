Santrio retrata 'procrastinação' em meio à pandemia em nova música

| Foto: Divulgação/Santrio

A banda manauara de rock progressivo Santrio lançou o clipe da música “procrastinar”, que faz parte do novo álbum da banda, intitulado “Líquido”. Com Lucas Passos no vocal e guitarra, Andrio Dias na bateria e Warllison Barbosa no baixo, o novo CD da banda traz uma forte reflexão sobre a cultura da tecnologia que a sociedade está inserida.

Segundo o músico e compositor, Lucas Passos, a letra da música “Procrastinar” traz um estímulo para as pessoas viverem e focarem no que é real e saírem um pouco do mundo virtual, que tanto atrapalha concluir tarefas simples do cotidiano. “Já o roteiro do clipe é um contraponto da letra.

A ideia da produção é retratar o dia a dia de fato, desde o momento que acordamos até voltar para a cama, mostramos o quanto ficamos presos na tela do celular e com isso perdemos muito tempo. E esse processo de procrastinação em meio a pandemia intensificou”, comenta.

O álbum “Líquido” nasceu após a realização de um trabalho do artista sobre o uso da tecnologia na modernidade. “Há uns dois anos fiz essa pesquisa sobre o quanto a utilização de celulares computadores, e todas as tecnologias já estão presentes na nossa cultura, e agora não são mais um mero acessório”, explica o artista que também é gestor e produtor cultural.

O novo clipe da banda pode ser conferido no YouTube no canal da Santrio. E no dia 25 de novembro será lançado o álbum “Líquido” em todas as plataformas de streaming da Banda, com uma surpresa para os fãs, que será revelada neste mês. A banda Santrio está em todas as redes sociais e pode ser encontrada com o @santrioofficial.

Outra novidade da banda para este ano ainda, será o lançamento de um documentário sobre a trajetória da Santrio, revelando o cotidiano das criações, shows, montagem de cenário para os clipes, e outras produções.

O projeto da produção do novo álbum da banda Santrio foi contemplado no edital Conexões Culturais de 2018 da Prefeitura de Manaus por meio da ManausCult.

Sobre a banda

A banda Santrio foi formada em 2009. Neste ano, Andrio Dias, Lucas Passos e Warllison Barbosa eram alunos do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro e resolveram montar o grupo para uma apresentação na mostra didática da instituição. Atualmente, além da banda Santrio, cada integrante atua em projetos pessoais.

Andrio é Bacharel em Música, percussionista da Orquestra Filarmônica do Estado, produz conteúdo de percussão e bateria para o seu canal do Youtube, é representante de marcas de instrumento a nível nacional e atua com produção musical; Lucas tem o seu projeto musical solo, possui Licenciatura em Música, é Especialista em Gestão e Produção Cultural, idealizador dos projetos Cúmplices da Arte Autoral e Os Guitarphones e é mestrando em Letras e Artes na Universidade do Estado do Amazonas; e Warllison é Graduado em Música e desenvolve práticas de conjunto com bandas locais, assim como produção musical.

Confira o clipe

