Ansioso para o Natal? Veja novos filmes da Netflix com tema natalino

Amor com Data Marcada e A Princesa e a Plebeia – Nova Aventura fazem parte da lista | Foto: Divulgação

Manaus – Entrando em espírito natalino, a plataforma de streaming Netflix iniciou o lançamento de filmes com temas em comemoração ao Natal no catálogo. O EM TEMPO selecionou alguns títulos que se destacam e merecem maratona, confira:

Amor com Data Marcada

Sloane (Emma Roberts) é uma ácida jovem que gosta da vida de solteira, acreditando não precisar de namorado.

Jackson (Luke Bracey) é um solteiro divertido que foge de relacionamentos.

Quando a pressão de amigos e familiares cresce para que eles encontrem um amor, os dois fazem um acordo: ser o par um do outro em ocasiões especiais.

A Princesa e a Plebeia – Nova Aventura

Quando a duquesa Margaret (Vanessa Hudgens) herda o trono de Montenaro e passa por um momento difícil no namoro, a dupla, princesa Stacy, a ajudará a colocar a vida nos eixos.

Contudo, tudo parece se complicar quando um encantador rei tenta conquistar o coração de Margaret e uma prima festeira, Fiona, tenta atrapalhar o relacionamento.

Natal Sob Medida

Quando o arquiteto amante do Natal, Steven (Jonathan Bennett), se hospeda na casa da família para a data, ele contrata a decoradora Gretchen (Alexa PenaVega) para trazer a alegria do feriado para o lar.

O espírito natalino de Gretchen une a família de Steven, mas nenhum dos dois esperava que isso fosse também os aproximar e acabar trazendo muito mais do que enfeites natalinos.

O Natal de Heidi

Heidi (Emily Osment), que inicialmente deixou a pequena cidade para viver o sonho de um dia se tornar uma pintora de sucesso, colocou a própria arte em espera para trabalhar como curadora de uma galeria de arte.

Agora, uma semana antes de uma grande festa de Natal, ela precisa voltar à antiga cidade para cuidar dos sobrinhos, ficando cara a cara com um antigo amor de colégio e buscando inspiração para voltar a pintar.

Um Natal de Descobertas

Quando a médica residente Lauren Brunell perde a bolsa de estudos em Boston, ela aceita uma vaga na pequena cidade de Garland, no Alaska.

Visando voltar para a cidade grande, Lauren trabalha sonhando em um dia ser uma grande médica de um grande hospital.

Contudo, com o passar do tempo, a jovem vai se apaixonando pela pitoresca cidade e pelos habitantes, principalmente, pelo faz-tudo Andy Holliday, fazendo-a repensar os projetos.

Lista de Desejos de Natal

Poucos dias antes do Natal, Martha Evans (Kristy Swanson) é abandonada pelo marido, que a deixa com as filhas e o enteado e leva todo o dinheiro da família.

Em desespero, ela sai em busca de algum trabalho e acaba encontrando uma lanchonete onde ela poderia ser garçonete, em uma pacata cidade do interior.

Contudo, as contas e os problemas em família começam a quebrar todo o clima natalino, até que as orações de Martha começam a surtir efeito, e eles podem viver o mais lindo Natal que poderiam imaginar.

Tudo Bem No Natal Que Vem

Produções nacionais também entrar na lista de opções natalinas da Netflix.

Jorge (Leandro Hassum) é um homem rabugento que sempre odiou o Natal e costuma fazer de tudo para evitar as comemorações dessa data.

Na véspera do feriado, ele toma um choque fortíssimo ao tentar consertar a instalação elétrica da casa e desmaia.

Quando acorda, Jorge percebe que está vivendo o Natal do ano seguinte, e continua revivendo diversos Natais em um ciclo interminável.

Missão Presente de Natal

Buscando ser promovida, Erica Miller (Kat Graham), uma assistente parlamentar, decide viajar para o Pacífico a pedido da chefe, furando o Natal em família.

No local, ela logo entra em conflito com o Capitão Andrew Jantz (Alexander Ludwig), um piloto que tem como missão encontrar motivos para esvaziar as instalações para o Natal.

Amante da data, ele tem como projeto, há anos, entregar presentes e suprimentos, de paraquedas, para os moradores das ilhas vizinhas, o que desagrada superiores.

Erica passa a ficar em dúvida sobre vivenciar o espírito natalino de Andrew ou atrapalhar os planos por conta do desejo de ser promovida profissionalmente.

Leia mais:

Abrigo lança Campanha para adotar um acolhido no Natal

Confira as estreias da Netflix para o mês de novembro