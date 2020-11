Garantido fará apresentação para Mourão em Manaus nesta quarta (4)

Manaus - Desembarca nesta quarta-feira (4) em Manaus, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, acompanhado de uma comitiva de Embaixadores e Ministros de Estado da União Europeia e da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA).



Entre os compromissos do vice-presidente Hamilton Mourão e da comitiva, está agendada uma visita ao Porto de Manaus, onde acontecerá um espetáculo do Boi Garantido, que apresentará a arte, cultura e o folclore da Amazônia, com a participação do Levantador de Toadas Edilson Santana, da Cunhã Poranga Isabelle Nogueira, da Porta-Estandarte Edilene Tavares, do Pajé Adriano Paketá e como tripa do Boi, Batista Silva.

A produção artística do show é assinada pelo Embaixador do Folclore Helen Veras Filho e o artista responsável pelo suporte técnico e de indumentárias será Kildary Ferreira.

Segundo Antônio Andrade, Presidente da Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido – AFBBG, este será mais um momento importante e que marcará a brilhante trajetória do Boi Garantido em defesa do meio ambiente.

“O Boi Garantido é conhecido internacionalmente como o “Boi da Preservação” exatamente pela sua luta histórica em defesa do meio ambiente e preservação da vida. Mais uma vez, cumpriremos nossa missão de divulgar o talento e a genialidade de nossos artistas, propagar a grandiosidade e a magia do Festival Folclórico de Parintins e reafirmar nosso compromisso ambiental’, afirma Andrade.

Entre os países representados nesta visita, estarão a Alemanha, África do Sul, França, Canadá, Colômbia, Espanha, Peru, Portugal, Reino Unido e Suécia.

*Com informações da assessoria

