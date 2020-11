Filmes e séries para entender as eleições nos Estados Unidos

Focado em uma famosa entrevista que ele deu anos depois de renunciar, Frost/Nixon consegue mostrar muito da face controversa do 37º presidente americano | Foto: Divulgação





Em meio às eleições dos Estados Unidos, entre Donald Trump e Joe Bidden, os comentários sobre possíveis resultados têm tomado conta das mídias sociais. E para ajudar a compreender um pouco melhor sobre o pleito desta quarta-feira (3), separamos alguns filmes e séries sobre o assunto.



Explicando: O Poder do Voto

Explicando: O Poder do Voto | Foto: divulgação

Para quem procura por algo curto, mas com bastante informações a série “Explicando” é a ideal. Disponível na Netflix em parceria com o portal de notícias Vox, a série comenta sobre a história do direito ao voto que está na base da democracia americana, mas traz a reflexão sobre o peso de todos os votos e o processo e problemas do sistema.



Eleição

Eleição | Foto: Divulgação

Apesar de ser uma comédia adolescente, a Eleição tem bastante relação com a corrida presidencial atualmente. A personagem vivida por Reese Whiterspoon – sociopata que fará de tudo para ganhar a eleição presidencial do Conselho Estudantil e colégio, o filme está disponível na Google Play e Apple TV para alugar.



House of Cards

House of Cards | Foto: Divulgação

A série de drama conta com a história de um congressista americano ambicioso e manipulações e acordos para chegar à presidência americana, não se importando com ninguém no seu caminho. Dirigida por David Fincher, é possível ver os bastidores de Washington DC, e os acordos em troca de apoio político e corrupção.



Frost / Nixon

Focado em uma famosa entrevista que ele deu anos depois de renunciar, Frost/Nixon consegue mostrar muito da face controversa do 37º presidente americano | Foto: Divulgação

Indicação clássica em aulas de jornalismo, o filme é um drama histórico sobre as entrevistas concedidas em 1977 por Richard Nixon ao jornalista britânico David Frost. Após a renúncia do cargo de Presidente, Nixon encara as entrevistas como oportunidade para ressurgir em carreira política, mas o jornalista demonstra insatisfação e busca resposta sobre o escândalo de Watergate.



Virando a Mesa do Poder

Virando a Mesa do Poder | Foto: Divulgação

Disponível na netflix, o documentário conta sobre quatro candidatas das eleições em meio a mandato em 2018 e como fizeram campanhas históricas para o Congresso.



Leia Mais:

Dólar fecha em alta em dia de eleições nos EUA

Urnas começam a fechar em eleição dos EUA