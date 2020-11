007, Anaconda e Tainá: confira filmes que levam o AM para telonas

James Bond, Anaconda e Tainá são alguns dos filmes que foram gravados em terras amazonenses | Foto: Divulgação

Manaus - Lar de imensuráveis belezas naturais, o Amazonas carrega uma diversidade de flora e fauna que não pode deixar de ser explorada pelos olhos humanos.

E é aproveitando esses cenários que diversos filmes de produções nacionais e internacionais escolhem as terras regionais para realizar a gravação de obras cinematográficas. O EM TEMPO listou algumas dessas obras, confira:

Anaconda (1997)

Um dos filmes gravados no Amazonas de maior repercussão mundial, o título norte-americano Anaconda acompanha um grupo de documentaristas, incluindo Terri Flores (Jennifer Lopez) e o Capitão Mateo (Vincent Castellanos).

Ambos entram na floresta equatorial amazônica para fazer um documentário sobre uma tribo, chamada de "povo da neblina". Durante uma forte tempestade, eles acabam encontrando Paul Serone (Jon Voight), um caçador de cobras.

Cena de Anaconda | Foto: Divulgação

Logo, o grupo descobre que está envolvido em uma perigosa caçada à serpente rara e gigantesca conhecida como Anaconda. O jogo vira quando o grupo percebe que o animal é inteligente e tem um plano bem elaborado para devorar um a um.

As filmagens de Anaconda foram realizadas no rio Negro, nas proximidades de Manaus, e um barco semelhante aos barcos regionais da Amazônia foi construído especialmente para o filme.

O Hotel Ariaú Amazon Towers, atualmente abandonado, também serviu de cenário para as gravações.

007 Contra o Foguete da Morte (1979)

O agente James Bond (Roger Moore), também conhecido pelo código 007, já pisou em terras barés. Em "007 Contra o Foguete da Morte", foram gravadas cenas em cidades do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, e, claro, do Amazonas.

Em Manaus, a Floresta Amazônica estrelou algumas cenas na trama para deter o plano de Hugo Drax, que pretende acabar com a Terra através de um gás mortal.

Roger Moore como James Bond | Foto: Divulgação

Um avião carregando um foguete espacial sofre um acidente, mas quando o Serviço Secreto Britânico vai examinar os destroços não encontra nenhum vestígio da espaçonave.

Assim, 007 tem a missão de investigar o caso e começa indo visitar o multimilionário que construiu a aeronave.

Tainá 2 - A Aventura Continua (2004)

Personagem que marcou a infância de toda uma geração, Tainá é uma jovem indígena órfã que vive com o avô, o velho e sábio Tigê, em um recanto do Rio Negro, na Amazônia.

Com Tigê, ela aprende as lendas e histórias do próprio povo, convivendo intimamente com a floresta e os animais.

Cena de Tainá 2 | Foto: Divulgação

Apesar de viver na região amazônica, Tainá só começa a se aventurar nas proximidades de Manaus na sequência. Em Tainá 2 - A Aventura Continua, a índiazinha Catiti anda pela floresta seguindo e imitando Tainá, agora uma linda e corajosa adolescente, que luta para salvar a Amazônia.

O longa-metragem recebeu diversas indicações em festivais de cinema, inclusive na Alemanha, na Austrália, e nos Estados Unidos da América.

A Festa da Menina Morta (2008)

Todos os anos, há duas décadas, uma pequena população ribeirinha celebra A Festa da Menina Morta, quando recebe visitantes que desejam obter a bênção de um jovem santo, conhecido como Santinho (Daniel de Oliveira).

Cena de A Festa da Menina Morta | Foto: Divulgação

O evento celebra o milagre realizado por Santinho, que após o suicídio da mãe (Cássia Kiss), recebeu em suas mãos, da boca de um cachorro, os trapos do vestido de uma menina desaparecida.

A menina jamais foi encontrada, mas o tecido rasgado e manchado de sangue passa a ser adorado e considerado sagrado. A festa cresceu indiferente à dor do irmão da menina morta, Tadeu (Juliano Cazarré).

As filmagens do longa-metragem aconteceram no município de Barcelos.

Fitzcarraldo (1982)

O clássico de 1982 de Werner Herzog se passa no Peru do início do século XX. Para realizar o sonho de construir uma casa de ópera na selva peruana, Brian "Fitzcarraldo" Fitzgerald arrenda um pedaço de terra de difícil acesso rico em borracha, na esperança de explorá-la.

Cena de Fitzcarraldo | Foto: Divulgação

Para chegar ao local, nas profundezas da Amazônia, ele precisa da ajuda dos nativos em um plano arrojado para levar seu barco a vapor de um rio a outro pela região do Alto Rio Amazonas.

Fitzcarraldo teve cenas filmadas no estado do Amazonas, inclusive Manaus, além da floresta amazônica.

O filme recebeu diversos prêmios, entre eles o de melhor diretor no Festival de Cannes de 1982, além das indicações de melhor filme em língua estrangeira no BAFTA e Globo de Ouro.

Aldo - Mais Forte que o Mundo (2016)

Baseado na história do lutador de MMA amazonense José Aldo, o filme conta a história do campeão peso pena do UFC.

José Aldo, forte rapaz de família pobre, marcado pela violência doméstica, deixa o Amazonas e vai para o Rio de Janeiro em busca de uma chance como atleta.

O ator José Loreto como José Aldo | Foto: Divulgação

A primeira fase, gravada em Manaus, mostra a juventude com os amigos Guimba e Fernandinho, o romance com Luiza, a relação complicada e abusiva com os pais e a descoberta para a vocação no MMA.

Após uma mudança para o Rio de Janeiro, Aldo desenvolve a carreira no esporte com a ajuda do treinador Dedé. Para vencer os oponentes no octógono, porém, ele terá antes que acertar suas contas com o passado e superar velhos traumas.



José Loreto interpreta o protagonista, José Aldo, tendo ainda no elenco Cleo Pires, Paloma Bernardi, Milhem Cortaz, Jackson Antunes e Claudia Ohana.



