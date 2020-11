Ingressos para Festival Folclórico de Parintins 2021 estão disponíveis

O 55º Festival Folclórico de Parintins, que seria realizado nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2020, foi adiado oficialmente em duas ocasiões | Foto: Divulgação

Manaus - O 55º Festival Folclórico de Parintins deve ser realizado nos dias 25, 26 e 27 de junho de 2021 e os ingressos já estão sendo vendidos pela Amazon Best, empresa responsável pela bilheteria do evento.

A venda está sendo realizada somente pelas lojas físicas em Manaus. Em Parintins, ainda não há previsão para bilheteria online.

Os valores dos ingressos variam de R$200 até R$1.150, entre as opções para arquibancada central, arquibancada especial, cadeira tipo 1 e cadeira tipo 2. Há também a arquibancada conhecida como ''galera'', totalmente gratuita e que inicia a partir das 15h.

Os ingressos adquiridos para o Festival de Parintins 2020, que não foram devolvidos pelos titulares, estão automaticamente validados para 2021, nos mesmos lugares, de acordo com a Amazon Best.

O 55º Festival Folclórico de Parintins, que seria realizado nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2020, foi adiado oficialmente em duas ocasiões, devido à pandemia de covid-19 no Amazonas.

O evento foi adiado pela primeira vez em maio de 2020 e levantou especulações de uma realização no mesmo ano, no que os bumbás definiram o Festival Folclórico de Parintins para os dias 6,7 e 8 de novembro. A decisão, posteriormente, foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Na segunda ocasião, o governador Wilson Lima alertou a população do estado para que mantenha as medidas de proteção contra o novo coronavírus (covid-19), principalmente evitando aglomerações.

A preocupação foi exposta durante reunião com os poderes e representantes de classe, onde foi anunciado oficialmente o adiamento do 55º Festival Folclórico de Parintins para junho de 2021.

