Guitarrista Brunno Silva faz workshop neste sábado (7) em Manaus

O guitarrista Brunno Silva vai fazer neste sábado (7), um workshop na Riff´s Academia de Música, localizado na rua Rio Purus, no conjunto Vieiralves, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus. O evento é promovido pela Star Strings, e acontecerá entre 16h às 19h. O investimento para ter acesso ao evento é de R$ 50 para os amantes das seis cordas.

"Vai ser muito legal, participações muitos legais, galera que toca muito bem em Manaus", disse Brunno pelas redes sociais, entre os participantes estarão os guitarristas amazonenses Gustavo Kawati, Zeca Menezes e Demétrius Queiroz, que farão uma JAM com o músico.

Brunno é influenciado por músicos como Kiko Loureiro, John Petrucci, Jonh Mayer, Marco Sfogli e outros. O músico nasceu em Itaúna, em Minas Gerais, e aos 17 anos iniciou sua carreira musical profisional e depois começou a mostrar o seu talento e a participar com os grandes nomes da música gospel como: Gerson Freire, David Quinlan, Vinicius Melo, Ministério Marcados, ag2 e como Sidman para vários outros artistas gospel.

De acordo com Brunno Silva, com o cantor David Quinlan gravou o cd Eu Quero Mais tour por 5 anos pelo Brasil e Exterior. O músico já esteve em tour pela Europa e Argentina como sidman de artistas. O guitarrista brasileiro está no YouTube com vídeos e reviews, clipes oficiais com mais 14 mil acessos, e aulas presencial e online para alunos todo Brasil.

Brunno também realiza eventos com o cd New Time e seus novos singles disponíveis nas plataformas digitais levando cultura, conhecimento e alegria. Já Tocou nas edições da feira de musica expomusic 2013, 2014, 2015, 2016, e agora na nova feira ao lado de grandes nomes da guitarra nacional pelas empresas que representa. Participação no Power Play Day com Cacau Santos e Teo Dornelas na maior escola do Brasil IG&T.

Em 2019/2020 lançou seu segundo CD que já conta com amigos como Edu Ardanuy, Ozielzinho, Marcos Borges e outros músicos de renome nacional e internacional. O guitarrista, está seguindo a carreira solo e como Sidman, realizando workshops, tours e gravações, e já mostrou o seu talento em vários eventos nacionais como o ''Jesus Vida Verão, programa Don e Juan SBT, Eventos com a participação do Pastor Billy Graham, em estádios e tantos outros.

Tour

Atualmente, Brunno Silva toca em tour com Jéssica Rodrigues, gravou recentemente Eduardo Costa, Leandro Lopes (ganhador do programa Ídolos e cantor Rapazzola), e também com cantor Kleber Lucas, Léo Nascimento ( SBT ), e faz gravações e aulas para alunos de todo Brasil.

Serviço

O que: Workshop do guitarrista Brunno Silva

Onde: Riff´s Academia de Música, localizado na rua Rio Purus, no conjunto Vieiralves, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus

Quando: Sábado - 07/11/2020

Quanto? R$ 50

