Amazonense emociona 100 jurados e vai para final do Canta Comigo Teen

A jovem foi aplaudida por todos os 100 jurados do programa | Foto: Reprodução





Representando o Amazonas, Nick Cristiny de 15 anos fez todos os 100 jurados do Programa Canta Comigo Teen se emocionarem e levantassem enquanto ela cantava no palco montado pela TV Record neste domingo (8). Com o resultado, a amazonense foi direto para a etapa final do programa.

O apresentador Rodrigo Faro elogiou a potência vocal de Nick, que escolheu a canção Por Enquanto, da eterna Cássia Eller, e pediu que a cantora Carla Cristina comentasse a apresentação.

“Quanta doçura tem essa menina, quanta leveza. Você arrasou e de um show de simplicidade. O menos é mais e tá aí a prova, você levantou todos os jurados. Parabéns, você é muito talentosa”, declarou a jurada.

Nick, que é moradora do bairro Colônia Antônio Aleixo, agradeceu os votos dos jurados e disse que era uma oportunidade de representar o Estado é uma competição nacional. Ela também recebeu muitas mensagens de apoio nas redes sociais.

“É o talento do Amazonas sendo representado para o resto do país”, falou um dos internautas. “Estaremos ligados na final do programa para torcer pela noss Nick”, confessou outro.