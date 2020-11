Feira de livros da USP online tem desconto mínimo de 50%

A tradicional feira de livros da Universidade de São Paulo (USP), iniciada hoje (9), será totalmente online na atual edição em razão da pandemia de covid-19. Os descontos, no entanto, permanecem os mesmos, de 50%, no mínimo, em todos os livros vendidos - que valem tanto para títulos dos catálogos das editoras quanto para os lançamentos.

O evento, virtual, acontece de forma ininterrupta até o dia 15 de novembro, às 23h59, com participação gratuita do público. Promovida desde 1999 pela Editora da USP (Edusp), a feira conta com cerca de 170 editoras.

Entre as editoras participantes estão Alameda, Ateliê Editorial, Beĩ, Brinque-Book, Edições Sesc, Editora Senac, Elefante, Geração Editorial, Maria Antônia (GMarx-USP), Ouro sobre Azul e Zouk, além das editoras universitárias.