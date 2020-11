Boi Garantido faz live show para anunciar tema oficial de 2021

| Foto: Yghor Palhano/ Imprensa Garantido

Intitulada “Um Novo Tempo”, a primeira Live da Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido, acontecerá no dia 21 de novembro (sábado), das 19 às 22h, no Manaus Plaza Centro de Convenções, na Av. Djalma Batista. O evento que começará às 19h, será transmitido pelo Canal Oficial do Boi Garantido no Youtube (@garantido).

O show de abertura ficará com os talentosos “Curumins da Baixa”, banda formada por Enéas Dias, acompanhado dos músicos Marcelo Bilela, Ivoney Sopa, Agenor Júnior, Sandro Bass e Rone Leal.



A noite promete grandes surpresas e será a primeira apresentação oficial dos quatro levantadores de toadas do Boi Garantido: Marcia Siqueira, Sebastião Júnior, David Assayag e Edilson Santana. A noite será de expectativas e revelações para a torcida encarnada, que conhecerá o Tema Oficial 2021 do Boi Garantido, que direcionará a busca pelo título do Festival Folclórico de Parintins do próximo ano.

Na mesma noite, também será lançado o Edital de Toadas, que dará encaminhamento para a seleção das obras líteromusicais que irão atender as necessidades e exigências do projeto do Boi de Arena 2021 do Boi Garantido.

"O Garantido vai reviver o tempo de grandiosas festas, a nação vermelha e branca vai voltar a ter o prazer de frequentar os eventos do Boi e será sempre surpreendida com grandes shows. Nesse evento teremos a presença de todos os nossos itens, a primeira apresentação oficial dos 04 (quatro) Levantadores de Toadas do Boi Garantido e muitas novidades e surpresas para a nação encarnada que comparecer ao evento. Daremos ao “Boi do Povão” a grandiosidade que ele merece", declarou Antônio Andrade, Presidente do Boi Garantido.



Ida Silva, vice-presidente do Boi Garantido ressalta que todas os protocolos de saúde estabelecidos pelos órgãos fiscalizadores serão observados para a realização de um evento seguro.

“Vivemos um momento bem diferente. Nós que estamos acostumados com um grande público em nossos eventos, teremos uma plateia reduzida, para estar em conformidade com as determinações de segurança sanitária. Teremos espaçamento entre pessoas, álcool gel disponíveis em várias posições do evento, liberação de máscaras e atenderemos o horário limite para realização da Live. Sem dúvidas será um grande momento do nosso Boi Garantido, que se prepara para mais uma vitória na Arena”, afirma Ida Silva.

Os vouchers que darão direito às camisas que serão o passaporte para o evento, estarão disponíveis para venda na loja TV Lar, do piso Térreo do Plaza Shopping, Loja 02, a partir do dia 12/11 (quinta-feira), pelo valor de R$ 100,00 (cadeira individual em mesa coletiva) e R$ 200,00 (Área VIP).

