Lashana Lynch será primeira mulher a interpretar “007”

Atriz britânica Lashana Lynch confirmou que será a próxima espiã protagonista da série “007”, substituindo o ator Daniel Craig. Por conta da pandemia, parte do elenco de “007 – Sem Tempo Para Morrer” – filme mais recente franquia teve lançamento adiado para 2021.



Em entrevista à revista “Harper’s Bazaar” explicou que sua personagem, Nomi, será herdeira do título do agente James Bond, que irá se aposentar do serviço secreto britânico.

Primeira mulher negra a exercer papel de 007, Lashana também interpretou a pilota Maria Rambeau no filme “Capitã Marvel”, de 2019.

