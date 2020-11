‘Mensageiros de Francisco' é apresentado no Teatro da Instalação

| Foto: Michael Dantas/SEC

O Balé Folclórico do Amazonas (BFA) sobe ao palco do Teatro da Instalação, localizado na rua Frei José dos Inocentes, no Centro de Manaus, no dia 19 de novembro, a partir das 19h, para apresentar o espetáculo “Mensageiros de Francisco”. O acesso é gratuito e o agendamento pode ser feito no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br ).

O número de vagas é limitado para 70 pessoas, conforme os protocolos de segurança e prevenção à Covid-19.

Com 30 minutos de duração, o espetáculo retrata como a religiosidade dos ribeirinhos e a relação com São Francisco interfere nas atividades cotidianas, como plantação, colheita e pesca, além das ações das mulheres e na vida das crianças ribeirinhas.

“Guiados por São Francisco, os ribeirinhos seguem os sons da natureza, assim como este trabalho, que foi inspirado por um repertório do Raízes Caboclas”, afirma a diretora do BFA, Conceição Souza.

| Foto: Michael Dantas/SEC

Ela conta que encontrou um CD do grupo em um dos seus passeios pelo Largo São Sebastião e idealizou todo o espetáculo em músicas que remetem ao que vive a companhia, que é muito no perfil ribeirinho. A partir daí, segundo ela, foram criadas as coreografias junto com o ensaiador Eduardo Amaral.

“Em cena, são usados elementos típicos da população interiorana, como paneiro, rede de pesca e cuia, que são aliados aos movimentos típicos da vida ribeirinha”, adianta Conceição. “Este espetáculo é um dos exemplos da proposta do Balé Folclórico, de representar nossa cultura, folclore e lendas regionais”.

Encenada por mais de 20 bailarinos que formam a companhia, a estreia da obra aconteceu em 2019, em comemoração aos 18 anos do BFA.

Entre os espetáculos marcantes na trajetória do Balé Folclórico do Amazonas estão “Beiradão”, “Herança Africana” e “Cenas Amazônicas.

| Foto: Michael Dantas/SEC

Protocolos

O Teatro da Instalação adotou todos os protocolos para prevenir a transmissão da Covid-19, como distanciamento social de 1,5 metro, totens de álcool em gel em pontos estratégicos, funcionários treinados e com equipamentos de proteção, aferição de temperatura na entrada do espaço e limpeza e higienização do local. O uso de máscara é obrigatório.

A saída do público após os eventos é realizada de forma imediata e não é permitida a permanência do público nos corredores do espaço.

Leia mais:

Josué Castilho utiliza arte como reflexão sobre a Amazônia

Boi Garantido faz live show para anunciar tema oficial de 2021