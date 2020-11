Brasileira lança romance diretamente dos EUA

Não é novidade, todos sabem que depois do sucesso de 50 Tons de Cinza, o mundo se abriu para a literatura erótica e os títulos “hot” ganharam espaço nas livrarias físicas e digitais. Esse fenômeno permitiu que muitas mulheres tivessem coragem para se arriscar nesse tipo de literatura.

Um novo nome tem surgido e chamado atenção entre as fãs desse gênero literário: Valéria Veiga. Mas afinal, quem é essa carioca que tem feito muito sucesso no Brasil? Ela mora em São Francisco (EUA) e está impressionada com a repercussão que seus livros têm tido em pouco tempo de lançamento.

Sua última obra, Casa Comigo?, que teve todos os capítulos publicados no Wattpad (comunidade gratuita que conecta escritores e leitores) chegou aos 300 mil registros de leitura no primeiro mês e conquistou o primeiro lugar no ranking de Romances Hot no site. Além disso, a obra foi recentemente publicada na Amazon e já teve mais de 108 mil downloads.

O projeto começou em meio à pandemia do novo coronavírus e foi divulgado em partes no Wattpad, com direito à interação da autora com os leitores. Diante do sucesso no mundo digital, a autora agora lança a versão impressa do título.

Esta comédia romântica picante que tem conquistado milhares de leitoras possui, sim, seus segredos. Quem já leu diz que é um “sexy na medida” ou “engraçado e quente”, e garante que é uma história “apaixonante”, e “merece produção de cinema”.

Casa Comigo? é narrado em primeira pessoa pelos personagens principais, sendo alguns capítulos por Aby Williams e outros por Dan Stanford, mostrando a visão de cada um sobre o desenrolar dos acontecimentos.

Valéria Veiga convida as leitoras a embarcarem nessa narrativa que enaltece as surpresas da vida e mostra que as pessoas podem, sim, mudar de comportamento e atitudes por amor. Assim como suas leitoras, essa carioca romântica e divertida também deseja ver seus livros um dia adaptados para o cinema. Nada parece ser impossível para essa determinada brasileira que sonha, literalmente, bem pertinho de Hollywood.

+ um pouco de spoiler sobre “Casa Comigo?”

A história é envolvente, com doses certas de comédia, romance, drama e sensualidade. Abigail Wiliams é uma jovem sonhadora que se desdobra para pagar o aluguel e sobreviver em São Francisco, na Califórnia. Um dia, ela recebe um inusitado pedido de casamento do lindo e rico empresário Daniel Stanford.

Mas o pedido de Daniel passava longe de ser por amor. Ele precisava se casar para assumir oficialmente a empresa da família – uma exigência feita pelo falecido pai em testamento. Ele, então, elaborou um contrato que envolvia um casamento falso, divórcio em três anos e muito dinheiro na conta da “futura falsa esposa”.

Após ficar desempregada e descobrir que seus pais estavam cheios de dívidas, Aby resolve aceitar o pedido e embarcar nessa aventura, mesmo que para isso tivesse que deixar de lado o sonho de se casar por amor e formar uma família.

A noite chegou e eu estava pronta para conhecer a família dele. Escolhi um look fofo, estilo noiva apaixonada. Também queria mostrar que era uma excelente atriz. (Casa Comigo?, p. 121)

Sinopse

Aby vive em São Francisco, na Califórnia, trabalha em um bar quase todas as noites e divide um apartamento com sua amiga Emilly, que trabalha numa loja do shopping. Sua vida muda quando Dan entra uma noite no bar que ela trabalha e lhe faz uma proposta inusitada. Uma comédia romântica com um tempero hot que vai te fazer rir alto, torcer pelos personagens e ficar com raiva em alguns momentos; tudo isso em um livro só.

Sobre a autora

Valéria Xavier da Veiga nasceu em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. É formada em educação física e mora desde 2016 nos Estados Unidos, onde trabalha como personal assistant em um escritório. No início de 2020, ela estreou com o livro Sem Fim – A história real de Felipe e Juliana, o primeiro de uma série de três volumes que devem ser lançados até o fim desde ano. Casa Comigo? é o segundo lançamento físico de Valéria.

