Confira as estreias nos cinemas de Manaus nesta quinta (12)

''Possessão – O Último Estágio'' e ''O 3° Andar – Terror na Rua Malasana'' | Foto: Divulgação





Manaus - Na espera para a sexta-feira 13, Manaus já inaugura o clima de terror nas telonas, com estreias assustadoras nesta quinta-feira (12). Obra nacionais, ação e drama também aquecem os cinemas. confira:

Possessão – O Último Estágio

O Padre Lambert (Peter Jackson) realizou um exorcismo em um menino e falhou, levando-o à morte. Por isso, ele passou oito anos na cadeia.

Agora, na tentativa de redimir o erro, o Padre tentará resgatar Joel Clarke (Robert Kazinsky) da possessão do diabo. O homem, que se vê sozinho e precisa cuidar do filho de 8 anos, começa a perceber coisas estranhas acontecendo.

O pequeno vive assustado e, para garantir que não há nada de monstruoso pela casa, Joel dá uma máquina fotográfica para o menino, assim, sempre que tivesse medo, a foto captaria o que há de verdade nos cômodos.

Possessão – O Último Estágio estreia em Manaus | Foto: Divulgação

O padre convence Clarke de que, sem ajuda, ele jamais será liberto dessa maldição e poderá acabar perdendo o filho. Porém, esse processo é muito mais misterioso do que parece.

Apesar de ser cético, as coisas começam a ficar estranhas e dois padres entram em cena. É uma corrida contra o tempo para a alma de um garotinho que culmina com uma revelação sombria.

Onde assistir?

Centerplex Grande Circular - Dublado

18:15

20:30

Cinépolis Manaus Plaza – Dublado

18:15

20:30

Cinépolis Millenium - Dublado

15:45

20:30

Multiplex Via Norte Manaus - Dublado

17:00

19:00

21:00

PlayArte Manauara – Dublado

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:10

PlayArte Manauara – Legendado

21:10

UCI Sumaúma Park Shopping – Dublado

15:20

17:00

20:00

O 3° Andar – Terror na Rua Malasana

Terror é inspirado em eventos reais | Foto: Divulgação

Inspirado em eventos reais ocorridos na década de 70, em Madrid, o filme retrata uma família que vai para uma grande cidade viver um sonho, e se depara com horrores em um apartamento dominado por uma força sobrenatural.

A família investe tudo o que tem num grande apartamento no número 32 da Rua de Manuela Malasaña. Cedo percebem que o que parecia o paraíso e a promessa de uma vida nova se torna o pior pesadelo possível.

Onde assistir?

Centerplex Grande Circular - Dublado

17:00

Cinemark Manaus - Dublado

16:50

19:30

Cinépolis Manaus Plaza - Dublado

15:00

17:35

20:10

Cinépolis Millenium - Dublado

15:00

17:45

20:15

Cinépolis Ponta Negra - Dublado

15:15

17:45

Cinépolis Ponta Negra - Legendado

20:15

Kinoplex Amazonas - Dublado

17:50

20:20

Multiplex Via Norte Manaus - Dublado

16:45

21:15

UCI Sumaúma Park Shopping - Dublado

16:20

19:30

Destruição Final: O Último Refúgio

Apocalipse atinge a terra em Destruição Final: O Último Refúgio | Foto: Divulgação

Uma família luta para sobreviver enquanto um cometa segue em direção à Terra. John Garrity (Gerard Butler), um pai de família, a esposa Allison (Morena Baccarin) e o jovem filho Nathan (Roger Dale Floyd) fazem uma perigosa jornada à procura de um local seguro para se estabelecerem.

Nessa jornada entre cidades em chamas, conflitos entre as pessoas, tiros e saques, a família experimentará o pior e o melhor que a humanidade pode oferecer, desbravando um cenário onde a lei não existe mais.

Para fugir do apocalipse e encontrar o único refúgio que restará da destruição, eles precisam lutar e se manter unidos.

Onde assistir?

Centerplex Grande Circular - Dublado

17:15

20:00

Cinemark Manaus - Dublado

16:00

19:00

Cinépolis Manaus Plaza - Dublado

20:20

Cinépolis Millenium - Legendado

20:40

Cinépolis Ponta Negra - Legendado

19:40

Kinoplex Amazonas - Dublado

20:40

PlayArte Manauara - Dublado

18:40

21:20

A Febre

Obra nacional, a Febre terá sessão especial em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus é uma cidade industrial cercada pela floresta amazônica. Justino, um indígena Desana de 45 anos, trabalha como vigia no porto de cargas. Desde a morte da esposa, a principal companhia dele é a filha mais nova, com quem vive em uma casa modesta na periferia.

Enfermeira em um posto de saúde, Vanessa está de partida para estudar medicina em Brasília. Com o passar dos dias, Justino é tomado por uma febre forte.

Durante a noite, uma criatura misteriosa segue os passos dele. Durante o dia, ele luta para se manter acordado no trabalho.

Mas logo a rotina tediosa do porto é quebrada pela chegada de um novo vigia. Enquanto isso, a visita do irmão faz Justino rememorar a vida na aldeia, de onde partiu vinte anos atrás. Entre a opressão da cidade e a distância de sua aldeia na floresta, Justino já não pode suportar uma existência sem lugar.

Onde assistir?

PlayArte Manauara

20:00 - Sessão Única no sábado (14)

Boca de Ouro

Marcos Palmeira estrela Boca de Ouro | Foto: Divulgação

Boca de Ouro (Marcos Palmeira) é um criminoso que, ainda bebê, foi abandonado pela mãe, a líder de uma quadrilha de tráfico de drogas, no banheiro de uma gafieira, figura quase mitológica no bairro de Madureira (Rio de Janeiro) durante os anos 60.

Ao crescer, ele manda arrancar todos os dentes e colocar no lugar outros feitos de ouro. Ele também cultiva o sonho de ser enterrado num caixão de ouro. Designado para descobrir a verdadeira história do marginal, o repórter Caveirinha decide entrevistar a ex-amante, que conta diferentes versões da vida do bicheiro.

Onde assistir?

PlayArte Manauara

Marcos Palmeira estrela Boca de Ouro | Foto: Divulgação

17:50

19:40

Leia mais:

Obra do Amazonas é selecionada para projeto da Globo Filmes

Festival 'Olhar do Norte' acontece de 5 a 7 de dezembro

007, Anaconda e Tainá: confira filmes que levam o AM para telonas