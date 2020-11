Confira a lista dos ganhadores do Prêmio Multishow 2020

| Foto: Reprodução

De forma adaptada e em formato híbrido, o Prêmio Multishow 2020 foi marcado pelas grandiosas atrações em diferentes estados brasileiros e pelos ganhadores da noite. Apresentado por Paulo Gustavo, Tata Werneck e Isa, o evento celebra a música brasileira e premia diversos artistas da categoria.

O evento contou com os shows de Lulu Santos, diretamente do Morro da Urca, no Rio; de Teresa Cristina, na Lapa; Skank e Jota Quest no Instituto Inhotim, em Brumadinho (MG); Ivete Sangalo na Praia do Forte, em Salvador; de Fortaleza com Wesley Safadão e Luísa Sonza que se apresentou no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Nove das 16 categorias são escolhidas pelo voto popular, enquanto o restante é decidido por especialistas que compõem o "Superjúri".



Veja a lista dos vencedores:

Cantora do Ano : Ivete Sangalo

Outros indicados: Anitta, IZA, Luísa Sonza, Marília Mendonça

Cantor do Ano : Gusttavo Lima

Outros indicados: Dilsinho, Emicida, Vitão, Vitor Kley

Música do Ano : "Verdinha" (Ludmilla)

Outros indicados: "A gente fez amor" (Gusttavo Lima), "A tal canção pra lua" (Vitor Kley e Samuel Rosa), "Desce pro play (PA PA PA)" (Mc Zaac, Anitta e Tyga) e "Liberdade provisória" (Henrique e Juliano)

Grupo do Ano : Lagum

Outros indicados: BaianaSystem, Jota Quest, Melim, Sorriso Maroto

Live do Ano : Live Local Marília Mendonça

Outros indicados: Caetano Veloso Live, Live do BEM, Live Gusttavo Lima Buteco em Casa e Ivete Sangalo em Casa

Dupla do Ano : Jorge & Mateus

Outros indicados: Anavitória, Henrique e Juliano, Sandy e Junior, Zé Neto e Cristiano

Música Chiclete do Ano : "Sentadão" (Pedro Sampaio, Felipe Original, JS o Mão de Ouro)

Outros indicados: "Braba" (Luísa Sonza), "Desce pro play (PA PA PA)" (Mc Zaac, Anitta e Tyga), "Menina solta" (Giulia Be), "Tudo Ok" (Thiaguinho MT, Mila, JS o Mão de Ouro)

Experimente : Menos é Mais

Outros indicados: Agnes Nunes, Elana Dara, Fran, Giulia Be

Clipe TVZ do Ano : “Combatchy” (Anitta, LEXA, Luísa Sonza e MC Rebecca)

Outros indicados: "Amor de Que” (Pabllo Vittar), “Asas” (Luan Santana), “Crise de Saudade” (Léo Santana) e “Malokera” (MC Lan, Skrillex, TroyBoi, Ludmilla e Ty Dolla $ign)

Categorias Superjúri

Revelação do ano : Jup do Bairro

Outros indicados: Ana Frango Elétrico e Rosa Neon

Canção do ano : “Braille” (Rico Dalasam e Dinho)

Outros indicados: “Amor de Que” (Pabllo Vittar) e “Vem Me Satisfazer” (MC Ingryd e DJ Henrique da VK)

Álbum do ano : “AmarElo” (Emicida)

Outros indicados: “Little Electric Chicken Heart” (Ana Frango Elétrico) e “Rastilho” (Kiko Dinucci)

Direção do ano : Céu

Capa do ano : Kiko Dinucci com "Rastilho"

Gravação do ano : Kiko Dinucci com "Rastilho"

Produtor do ano : Nave Beatz





