‘Mova-se na Rua’ tem prêmio de R$ 2,5 mil com inscrição até sexta (13)

O festival também tem patrocínio do Banco da Amazônia, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet | Foto: Divulgação

Manaus – O Festival ‘Mova –se na Rua’ que está em sua 7ª edição, encerra nesta sexta-feira (13), suas inscrições. De forma gratuita, os interessados em participar podem fazer suas inscrições por meio do site do Casarão de Ideias (casaraodeideias.com.br), realizador do evento, e devem encaminhar juntamente com o documento, um vídeo para pré-seleção.



De acordo com João Fernando, diretor-geral do festival, o ‘Mova-se na Rua’ está em sua 7ª edição e funcionará no estilo 2 vs 2 All Style (todos os estilos). “Ao todo, serão selecionadas 16 duplas que irão participar de uma ‘batalha’. Mas para isso, é preciso encaminhar, juntamente com a ficha de inscrição, um vídeo de até um minuto, onde os participantes deverão mostrar seus movimentos em função das danças urbanas”, explica ele.

Ainda segundo Fernandes, os vídeos deverão ser encaminhados por meio de links hospedados nas plataformas Vimeo, Google Drive ou YouTube para o e-mail [email protected] “Estamos bastante ansiosos para receber os vídeos e podermos conferir, mais uma vez, os talentos locais”, finalizou ele. As três duplas finalistas irão receber R$ 2.500 + 1 troféu (1º lugar), R$ 1,5 mil (2º lugar) e R$ 1 mil (3º lugar).

A 11ª edição do ‘Mova-se Festival: Solos, Duos e Trios’ foi contemplada com o Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2019, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e da Fundação Nacional de Arte (Funarte), por meio do Fundo de Ajuda para as Artes Cênicas Ibero-Americanas (Programa Iberescena), na categoria Apoio a Festivais. O festival também tem patrocínio do Banco da Amazônia, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Boi Garantido faz live show para anunciar tema oficial de 2021

Lashana Lynch será primeira mulher a interpretar “007”