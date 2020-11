Ponta Negra vai oferecer encontro virtual com papai noel

Manaus - A partir deste sábado (14), o clima natalino toma conta do Shopping Ponta Negra com a campanha Natal dos Encantos. O centro de compras inaugura a sua decoração especial, além disso, alinhada com as orientações dos órgãos de saúde e a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), o papai noel vai receber a criançada de forma virtual, com o objetivo de manter a interação, porém, respeitando o distanciamento social.

Um bosque mágico habitado por fadas e duendes, além de cogumelos gigantes, fazem parte do cenário preparado para receber os clientes que visitarem a praça de eventos, localizada no primeiro piso (L1) do shopping. Haverá ainda um gigante labirinto e uma árvore iluminada que promete encantar os frequentadores. Um espaço para tirar fotos e brinquedos individuais também fazem parte da atração.

A coordenadora de marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, salienta que desde a reabertura, o centro de compras continua seguindo medidas de segurança e reforça a obrigatoriedade do uso das máscaras de proteção, higienização das mãos, além da importância do distanciamento social.

“Por conta disso, além do limite de capacidade, tanto as atrações quanto as operações contam com protocolos de limpeza e higienização para assegurar a saúde e bem estar de todos os nossos clientes, colaboradores e parceiros”, informou Priscila.

Encontro com papai noel

Neste ano, por conta da pandemia, o papai noel não estará presencialmente no Shopping Ponta Negra. Diretamente do Polo Norte, o bom velhinho estará disponível para um encontro virtual com a criançada via videochamada, entre os dias 14 de novembro a 24 de dezembro, sempre das 15h às 21h, na cabine do papai noel, localizada na praça de eventos.

“Os pequenos que visitarem o papai noel ainda poderão registrar esse momento mágico com uma foto que será enviada por e-mail para compartilhar nas redes sociais”, informa a coordenadora de marketing do Shopping Ponta Negra.

Outras atrações também fazem parte da programação natalina, entre elas, a Parada Mágica Virtual. A partir do dia 19, estarão espalhados pelo centro de compras vários totens de QR Code para o cliente baixar e interagir com personagens em realidade aumentada. Após desbloquear os personagens, o cliente ganhará um kit com cards colecionáveis. O posto de troca do brinde estará montado no segundo piso (L2).

Durante o mês de dezembro, o Shopping Ponta Negra também irá trazer uma programação on-line de histórias natalinas para a família se emocionar e se divertir em casa.

*Com informações da assessoria