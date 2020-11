Patati e Patatá estrelam show no Circo Marcos Frota, em Manaus

Na apresentação, Patati e Patatá são acompanhados de dançarinos e dançarinas | Foto: Divulgação

Manaus – Com o show ‘’Sorrir e Brincar’’, a dupla de palhaços Patati e Patatá marca presença no palco do Circo Marcos Frota, localizado dentro do Kartódromo da Vila Olímpica, na avenida Belmiro Vianez, ao lado do Sambódromo. Os espetáculos também já possuem data marcada: na sexta-feira (20), no sábado (21), e no domingo (22), as sessões estão disponíveis às 16h, 18h e 20h30 (horário local).

Na apresentação, Patati e Patatá são acompanhados de dançarinos e dançarinas, em um cenário colorido, com uma atração para toda a família.

Na apresentação, Patati e Patatá são acompanhados de dançarinos e dançarinas | Foto: Divulgação

No repertório repleto de canções já conhecidas, como Dança do Macaco, Lôro e Ronco do Vovô; grandes clássicos do universo infantil, como Tindolelê, Piuí Abacaxi e Ursinho Pimpão, outros sucessos também alegram a criançada.

Reabertura

O Circo Marcos Frota retornou com os espetáculos em 1° de agosto, após suspensão durante quatro meses, por conta das medidas de combate ao coronavírus. O retorno foi permitido pelo Decreto Estadual 42.4255, publicado no dia 24 de julho.

A última temporada de sucesso em Manaus levou mais de 100 mil pessoas ao Circo Marcos Frota e iniciou em dezembro do último ano.

O Circo Marcos Frota segue um rigoroso protocolo de reabertura, que inclui medidas de distanciamento, uso obrigatório de máscara, uso de álcool em gel e aferição de temperatura dos visitantes, e lona lateral aberta a fim de garantir a circulação de ar e a segurança dos espectadores.

Com público reduzido em 50% da capacidade total, para garantir as medidas de distanciamento e segurança do Covid-19, o circo ampliou o horário da bilheteria física para compra de ingressos e recomenda a compra on-line e antecipada dos ingressos, por meio do site.

Os valores dos ingressos variam de R$20 a R$50 e podem ser parcelados no cartão ou na bilheteria física do circo em até 3x sem juros e sem taxas. Crianças de até 2 anos não pagam.

Leia mais:

Manaus ganhará escola circense com apoio do circo Marcos Frota

De pai para filho: arte circense passada de geração para geração