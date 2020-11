Andressa Suita é flagrada com moreno misterioso em quarto de hotel

| Foto: Divulgação

Andressa Suita foi flagrada com um moreno misterioso em um quarto de hotel, além de ter sido vista com um rapaz dentro de um carro anteriormente. Os internautas, rapidamente, fizeram a notícia viralizar e apontaram um novo relacionamento.

Segundo o site "megaatualizado", Andressa Suita foi flagrada em clima de intimidade com um amigo em um hotel em São Paulo. Assim, os stories gravados pela modelo fizeram com que muitos internautas afirmassem que ela, supostamente, estaria se envolvendo com o rapaz em questão, mesmo Andressa afirmando que ele era apenas um amigo.

Em sua rede social, Gusttavo Lima fez uma publicação e, ao iniciar, escreveu: “chora bebê”. Alguns dos internautas afirmaram que a frase poderia ser uma indireta ou um desabafo sobre o suposto affair da sua ex-esposa.

Durante a semana passada, Andressa também foi vista com o seu suposto affair dentro de um carro. O “moreno misterioso” foi flagrado por meio dos stories que a modelo estava fazendo para a sua rede social. Após toda a repercussão gerada, Andressa comentou que o moreno, na verdade, se chama Marcelo e era apenas um amigo.

“O Marcelo também vai à academia, pois ele não me larga mais agora”, afirmou Andressa. No entanto, os internautas ficaram surpresos ao ver a modelo na companhia de outro homem. Afinal, segundo seus seguidores, a ex-esposa de Gusttavo Lima raramente era vista na presença de outros homens, a não ser a do seu ex-marido.

Por conta desse motivo, os internautas e fãs da modelo foram à loucura. Assim, muitos deles passaram a alegar que Andressa Suita já deu a volta por cima e está em um novo relacionamento. Outros, não deixaram de comentar que Marcelo é muito bonito. Veja abaixo a foto em que Andressa aparece ao lado do seu amigo.

