'Convenção das Bruxas’ chega aos cinemas de Manaus nesta quinta (19)

Anne Hathaway em Convenção das Bruxas | Foto: Divulgação

Manaus - Novos títulos como a ''Convenção das Bruxas'' aquecem as telonas de Manaus a partir desta quinta-feira (19). Confira as estreias nos cinemas:

Convenção das Bruxas

O realizador Robert Zemeckis reimagina a adorada obra de Dahl para um público moderno. Com uma visão inovadora, ele conta a história emocionante e humoristicamente sombria de um jovem órfão que em 1967, vai viver com a avó em uma cidade rural do Alabama, Demopolis.

Quando o rapaz e a avó encontram umas bruxas encantadoras, mas diabolicamente traiçoeiras, a avó decide levar o neto para um luxuoso resort à beira-mar.

Infelizmente, estes chegam exatamente na mesma altura em que a Grande Bruxa-Mor (Anne Hathaway) decide reunir-se com todas as amigas bruxas – disfarçadas – para executar abomináveis planos.

Onde assistir?

| Foto: Divulgação

Enquanto Estivermos Juntos

A história real de Jeremy Camp (K.J. Apa), famoso cantor de rock cristão e indicado ao Grammy. A obra deseja focar como a religião foi essencial para o artista superar dores da vida, principalmente quando a esposa Melissa (Britt Robertson) é vítima de câncer.

Jeremy Camp (K.J. Apa) é um ídolo da música gospel e, por mais que as fãs lamentassem, se apaixonou pela namorada Melissa (Britt Robertson). Quando ela foi diagnosticada com câncer, Jeremy se manteve ao seu lado e propôs casamento.

O pai dele (Gary Sinise) o alertou sobre a séria decisão, aos 20 anos de idade, sem que se conhecessem bem, e sem saber sobre as chances de cura.

Jeremy insistiu e, juntos, eles enfrentaram uma intensa batalha repleta de dor, amor, esperança, e, acima de tudo, muita fé.

Onde assistir?

| Foto: Divulgação

Tel Aviv em Chamas

Com direção de Sameh Zoabi, o longa-metragem acompanha um jovem palestino chamado Salam, ambicioso e sonhador que se torna um escritor de novela de maneira ocasional, após um encontro casual com um soldado de Israel.

Sua carreira criativa, começa a crescer cada vez mais, até que os patrocinadores do programa exigem que ele acabe de maneira inesperada. Com distribuição pela Pandora Filmes, o longa foi indicado ao Venice Film Festival, Toronto International Film Festival e ao European Film Academy Award.

Onde assistir?

O Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Casarão de Ideias, no bairro Centro, exibe como estreia da semana o filme ‘Tel Aviv em Chamas’. Os horários estão disponíveis através do site oficial.

