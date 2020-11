Vozes do Festival de Parintins se encontram em live no sábado (19)

| Foto: Divulgação

Manaus - Neste sábado (21), em Manaus, acontecerá um dos eventos mais aguardados nos últimos tempos pela nação vermelha e branca: o primeiro encontro oficial das quatro maiores vozes do Festival Folclórico de Parintins.

No show que será realizado no Manaus Plaza Centro de Convenções, além da expectativa da estreia do já chamado “quarteto fantástico” do Boi Garantido, os corações batem mais forte para o Lançamento do Tema 2021 e divulgação do Edital de Toadas.



Pela primeira vez o Lançamento do Tema acontecerá em Manaus, pois devido a pandemia do Novo Coronavírus e as restrições impostas pelo Poder Público em Parintins, se tornou inviável para acontecer na Ilha Tupinambarana, tendo que ser planejado para capital amazonense, dando uma oportunidade inédita para os sócios e torcedores locais do Boi Garantido, vivenciarem a emoção do anúncio do Tema.

O Boi Garantido inovou e hoje conta com as maiores vozes do Festival Folclórico: Márcia Siqueira, David Assayag, Sebastião Júnior e Edilson Santana, são os levantadores de toadas do "Boi do Povão" para 2021. A contratação das vozes causou euforia e nostalgia na galera encarnada, que recebeu essa novidade no Bloco Musical com grande entusiasmo.

A emoção certamente marcará este momento histórico do Boi Garantido e os Levantadores Oficiais falam um pouco sobre o sentimento da participação deste evento.

"O encontro dessas 04 vozes no Garantido é algo inovador e que só poderia ter partido de uma mente tão audaciosa como a do Antônio Andrade. Os torcedores encarnados estão em êxtase. Imagina você ver cantores que admira, que já viu na arena do Bumbódromo em distintas ocasiões, no mesmo time. É uma emoção sem igual. Será um encontro maravilhoso, uma noite de grandes surpresas e confesso que com tantos anos de carreira, estou ansioso e desde já emocionado por esse encontro", declarou Edilson Santana.

"Esse é um momento único. Nunca no Festival de Parintins aconteceu de um bumbá ter 04 levantadores ao mesmo tempo. Fazer parte desse momento é fantástico. A expectativa é enorme e será, para mim, um momento de glória estar ao lado de vozes tão renomadas. Os três são grandes amigos e compartilhar esse momento histórico ao lado deles será incrível", enfatizou a Rosa Vermelha do Boi Garantido, Márcia Siqueira.

"Tenho certeza que será um momento muito especial para todos nós. Estarei dividindo o palco com grandes cantores, agora oficialmente sendo apresentados a nação como itens oficias. Não tenho dúvidas que será realmente "Um Novo Tempo" para o Garantido, para toda a Nação Vermelha e Branca e para mim como levantador e torcedor apaixonado", disse Sebastião Júnior, que completou 10 anos como levantador de toadas do Boi Garantido em 2020.

David Assayag, que retorna ao bumbá após 10 anos, confessa a ansiedade e felicidade em participar deste primeiro evento como levantador oficial do Garantido.

"Depois de 10 anos longe do Garantido, a expectativa é imensa para esse reencontro com a galera vermelha e branca. O meu retorno ao Boi Garantido foi marcado por grandes emoções. Entrar e cantar novamente na Cidade Garantido foi algo que me deixou muito feliz e emocionado. Aquele lugar tem uma atmosfera mágica, algo que você só consegue sentir, não é possível descrever em palavras, a não ser que essas palavras sejam as toadas do Boi Garantido. Quanto ao evento de sábado, será um encontro memorável. Tive o prazer de dividir o palco com Sabá, Edilson e Márcia por várias vezes, mas os três juntos, no mesmo time encarnado, será algo inédito. O evento de sábado será o retorno dos grandes e inesquecíveis eventos do Garantido", afirmou David Assayag.

O evento acontecerá no dia 21 de novembro (sábado), das 19 às 22h, no Manaus Plaza Centro de Convenções, localizado na Av. Djalma Batista 2100 – Chapada, Zona Centro-Sul.

A Live também será transmitida a partir das 19h pelo Canal Oficial do Boi Garantido no Youtube (@garantido).

Os vouchers que darão direito às camisas que serão o passaporte para o evento, estarão disponíveis para venda na loja TV Lar, do piso Térreo do Plaza Shopping, Loja 02, pelo valor de R$ 100,00 (cadeira individual em mesa coletiva) e R$ 200,00 (Área VIP). Para informações sobre o evento: (92) 9 9532-2135/ (92) 9 9961-4234.

Patrocinadores do evento

Ministério do Turismo, Governo do Amazonas, Prefeitura de Parintins, Maná Produção, TV A Crítica, Hapvida, Bradesco, Coca-Cola, Info Store, Dopark, NG e 2V Produções, Manaus Plaza Shopping e Tv Lar.

