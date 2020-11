'Eu Amo Parintins' é o tema do Boi Garantido para 2021

Um manifesto de amor e saudade daquela que é a cidade de todos os corações | Foto: Michael Dantas

Parintins (AM) - O Boi Garantido lança seu novo tema para o próximo festival: "Eu Amo Parintins". Mais do que um tema, o conceito inspirado na cultura pop de Milton Glaser, é uma marca. Um manifesto de amor e saudade daquela que é a cidade de todos os corações.

"Órfãos há um ano da maior manifestação folclórica popular da América Latina, o povo pede Parintins. A massa clama pelo Garantido. São fãs da arte amazônica que impedida pela necessidade da distância, aguardam em esperança, ver o Garantido em show espetacular", declarou o presidente Antônio Andrade, um apaixonado por Parintins e pelo boi do coração.

De acordo com ele, o reencontro com Parintins e o Garantido, promete. "É hora de acreditar. De ouvir o chamado do povo, para ver o Garantido de novo! É o tema verdadeiro de quem esperou um ano inteiro, para poder gritar: vem Parintins da batucada! Vem Parintins da Alvorada! Vem Garantido na toada que a gente quer sonhar!", convocou o gestor.

Ainda segundo Andrade, o novo tema é democrático e traduz a rivalidade do festival: "Vejam bem, todos podem dizer que amam Parintins com muita emoção, porém, só uma nação traduz isso com as mãos. Façamos juntos: "Eu Amo Parintins", provocou o dirigente.

Vídeo incensado

Para marcar e demarcar o lançamento do novo tema, a direção do Garantido preparou uma peça publicitária carregada de simbolismo. No audiovisual, o ex-amo do boi, João Batista Monteverde, chega a Parintins para se reencontrar com o boi de sua infância. No comando do barco está Rec Monteverde, seu sobrinho e neto de Lindolfo.

Nas ruas de 'cima da ilha' (Zona Norte da cidade) João, filho de Lindolfo Monteverde, criador do Boi Garantido, caminha em direção à 'Baixa', antigo reduto de humildes pescadores, berço histórico do Boi do Povão. A cada passo uma memória da amada Parintins. Finalmente no 'curralzinho da Baixa', João vira a criança que habita em todos nós.

É a partir daí, que David Assayag, Sebastião Jr, Edilson Santana e Márcia Siqueira compõem a cena que traduz o novo tema. Para completar a plêiade de celebridades, o carioca, produtor, ator, entrevistador e humorista consagrado, Fábio Porchat, participa cantando em uma só voz: "Eu Amo Parintins".

"Continuamos trabalhando com objetividade e determinação para apresentar um Garantido renovado e determinado a ganhar o próximo festival. Quem não acredita ou duvida, é melhor se reposicionar. Não vim para brincar", finalizou Antônio Andrade.

