Gusttavo Lima nega recaída às escondidas com Andressa Suita

| Foto: Reprodução

Manaus - Os fãs do cantor Gusttavo Lima e da modelo Andressa Suita, foram surpreendidos com rumores de que o ex-casal estava tendo encontros românticos as escondidas, no sábado (22), em um estúdio de Lima, no Edifício Metropolitan.

Logo em seguida, o artista negou a recaída. “Não procede. Isso não é verdade”, comentou sobre os rumores referentes a matar as saudades do antigo relacionamento.

Os pais de Gabriel e Samuel se separaram há pouco mais de um mês. A digital influencer segue morando no Residencial Alphaville, em Goiânia, com os filhos, e Lima comprou um apartamento no edifício de luxo Victorian Living Desire, na mesma cidade, avaliado em R$ 3.682.375,48.

*Com informações do Metrópoles

Leia Mais:

Mulher descobre traição de marido em vídeo na delegacia

Andressa Suita é flagrada com moreno misterioso em quarto de hotel