Roberto Carlos não gravará especial do globo este ano

Manaus - O cantor e compositor Roberto Carlos afirmou que não irá gravar o seu especial de fim de ano na Globo em 2020. Segundo o cantor em perfil oficial no Instagram seria devido ao risco da Covid-19.

“Sugeri à TV Globo não fazer meu especial este ano, pelo grande número de profissionais envolvidos e presentes nas gravações e fui atendido” , explicou o Rei em uma publicação no Instagram . “Foi sugerido a exibição do show gravado em Jerusalém, que considerei uma boa solução. Minha parceria de mais de quatro décadas com a Globo continua em perfeita harmonia”, concluiu.

Contudo, especula-se que aconteceu um impasse entre Roberto Carlos e o diretor Boninho da TV Globo, que desejava que o especial acontecesse na Arena da Barra da Tijuca no Rio . O cantor não concordou pelo risco de expor pessoas ligadas à produção e público ao covid-19 e teria até sugerido um show em seu próprio estúdio, mostrando os bastidores de sua vida, mas Boninho teria recusado a ideia.

