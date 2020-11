Cantora Mc Venenosa morre aos 32 anos após complicações respiratórias

| Foto: Divulgação

Manaus - A rapper MC Venenosa, aos 32 anos, faleceu por problemas respiratórios na manhã deste domingo (22).

Jéssica, seu nome de batismo, ficou conhecida por participar e promover eventos de hip-hop. Ela estava internada, como informaram seus amigos nas redes sociais, e teve insuficiência respiratória.

A MC tinha mais de 45 mil seguidores nas redes sociais e chegou a compartilhar momentos de sua internação nas redes. Seu último vídeo foi postado poucas horas antes de morrer, avisando os seguidores que seguia firme no tratamento. Por lá também foi anunciada a morte da artista, que era conhecida no meio das batalhas de rima.

"Agradeço a todos as mensagens de carinho e agradeço também pelo amor que vocês tinham por ela. Ela era uma pessoa incrível e tudo o que eu ela conquistou foi por merito dela. Ela batalhou desde sempre pra colocar as coisas aqui dentro de casa e mereceu todo esse reconhecimento hoje. Vou deixar nos stories minha conta bancária pra quem puder ajudar com qualquer quantia a realizar o velório dela", escreveu Fátima, irmã da rapper.

Ela pediu doações para ajudar a pagar pelo velório da artista. "Como muitos sabem, somos uma família humilde e queremos dar o mínimo para a Jéssica, que é um velório digno".

O rapper Xamã lamentou a morte da amiga nas redes sociais. Chorando, ele gravou um vídeo dizendo que conversou com ela na noite de sábado (21). "Foi uma pessoa que me deu muito carinho. Ontem eu mandei uma mensagem para ela... as coisas acontecem muito rápido e às vezes a gente não consegue se despedir de quem a gente gosta. Queria deixar todo o abraço e carinho para a família da Venenosa e o que vocês precisarem de ajuda é só entrar em contato comigo".

