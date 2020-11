Mulheres são protagonistas de projeto dedicado à palhaçaria

Um dos destaques da programação é o seminário internacional com a participação de grandes nomes da palhaçaria | Foto: Divulgação

Manaus - O protagonismo das mulheres no mundo da palhaçaria volta a entrar em evidência em Manaus com o projeto “[email protected] - Palhaçaria Feminina”. Oficinas, exibição de espetáculos locais e nacionais - além de um seminário internacional -, serão realizados entre os dias 1º e 10 de dezembro, em formato totalmente virtual e gratuito, através do Youtube e do Zoom.

Idealizadora do projeto, a atriz e produtora cultural Ana Oliveira afirma que a palhaçaria feminina vem ganhando e reafirmando cada vez mais um espaço na arte.

‘’No [email protected], sempre tentamos abordar diferentes vertentes e mostrar todas as possibilidades dentro da linguagem da palhaçaria. Recentemente, percebemos o movimento da palhaçaria feminina muito efervescente, muito vibrante e se estabelecendo como algo autônomo e diferenciado em relação a tradição do circo e da palhaçaria no mundo’’, contou.

O projeto “[email protected] - Palhaçaria Feminina”, de acordo com a idealizadora, surgiu para expandir outros horizontes e fronteiras para um diálogo mais amplo e inclusivo nessa linguagem artística.

Projeto promove palhaçaria feminina no Amazonas | Foto: Divulgação

“Por muito tempo, nossas referências eram masculinas e europeias dentro das artes, principalmente do circo. As mulheres palhaças estão se unindo bastante e se diferenciando do que já era feito antes, já que a palhaçaria, como tudo na nossa história, cresceu de uma tradição machista’’, afirmou Oliveira.

‘‘Agora, temos muitas mulheres sendo palhaçadas, chutando essa porta, e a gente está descobrindo a nossa própria forma de realizar essa arte milenar. E é muito importante mostrar como as mulheres pelo mundo estão fazendo isso’’, continuou.

Espetáculos

A agenda de espetáculos começa no dia 1º de dezembro com a apresentação de “O Estupendo Circo di SóLadies” (SP), em que três palhaças decidem criar o próprio circo e rodar pelo mundo, cansadas dos desmandos dos patrões. A obra será performada ao vivo pelo Youtube da FitaCrepe Filmes e Artes Cênicas.

A agenda de espetáculos começa no dia 1º de dezembro | Foto: Divulgação

De 3 a 5 de dezembro, acontece a Mostra Selma Bustamante, com espetáculos produzidos em Manaus: “Imundo de Sofia”, sobre uma faxineira palhaça que vive a dureza da realidade de um trabalho pesado; “Interditado”, que traz reflexões a respeito do lixo de forma lúdica e cômica; e “Preciso Falar”, estrelado por uma palhaça negra e resistente. Estas exibições serão pela plataforma Zoom.

Artistas internacionais

Um dos destaques da programação é o seminário internacional com a participação das artistas Gardi Hutter (Suíça), Darina Robles (México), Peta Lily (UK), Cibele Mateus (Brasil) e Sue Morrison (Canadá), grandes nomes dessa linguagem artística.

“Traremos toda a potência de ser mulher palhaça pelo mundo, com palhaças de diferentes pontos do globo, partilhando sua trajetória e pesquisa. Assim, as novas gerações podem conhecer e se inspirar em referências femininas que estão transformando os códigos de humor contemporâneo”, explica Ana Oliveira.

Oficina

A iniciativa tem apoio da Prefeitura de Manaus e do Governo Federal | Foto: Divulgação

O projeto também conta com a oficina “Palhaçaria Online”, ministrada pelas integrantes do grupo Circo di SóLadies (SP), por meio do Zoom. Serão quatro aulas virtuais, entre os dias 06 e 09 de dezembro, das 19h às 21h, que vão proporcionar uma conexão com a palhaça interior de cada participante, a partir de uma pedagogia inspirada em teorias feministas.

No dia 10, as participantes da oficina apresentam, ainda, mais uma edição do “ClownBARÉ”, inspirado nos cabarés circenses. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas até o dia 03 de dezembro.

‘‘É uma felicidade sem tamanho poder ver aquela sementinha, cultivada com tanto carinho, germinar e gerar frutos. E ela ainda está crescendo, pois estamos caminhando para nos tornarmos referência da palhaçaria no Norte’’, ressaltou.

A iniciativa tem apoio da Prefeitura de Manaus e do Governo Federal, por meio do Prêmio Conexões Culturais 2020 – Lei Aldir Blanc. As inscrições para o projeto podem ser realizadas através do site oficial do projeto.

Confira a programação:

Espetáculo convidado

01/12, 19h – “O Estupendo Circo di SóLadies” (SP)

Mostra Selma Bustamante

03/12, 15h – “Imundo de Sofia”

04/12, 15h – “Interditado”

05/12, 15h – “Preciso Falar”

Seminário internacional

01/12, 16h - Gardi Hutter (Suíça)

02/12, 16h - Darina Robles Peres (México)

06/12, 16h - Cibele Mateus (Brasil)

07/12, 16h - Sue Morrison (Canadá)

08/12, 16h - Peta Lily (Reino Unido)

Oficina “Palhaçaria Online”

De 06 a 09/12, das 19h às 21h

Leia mais:

Projeto 'Maloca de Palhaç@s' exibe espetáculos de palhaçaria online

De pai para filho: arte circense passada de geração para geração

Palhaços amazonenses participam de Festival de Circo de Taquaruçu