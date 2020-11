Campanha de doação de sangue no Hemoam sorteia boneco personalizado

| Foto: Reprodução

Manaus – Quem realizar doação de sangue na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) até a próxima segunda-feira (30), irá concorrer à um boneco personalizado do Ateliê Renan Artes.

A iniciativa do artesão Renan Nunes, em parceria com o setor de assistência social do Hemoam, tem o objetivo de incentivar e mobilizar a população amazonense para a doação de sangue.

O estoque da fundação para os tipos AB+, A- e O- passa por períodos críticos com o número baixo de doações. De acordo com a assessoria, a quantidade atual para o sangue O- dura apenas um dia, e para AB+ e A-, dois dias, a partir desta segunda-feira (23).

''Acredito que além do incentivo à doação de sangue, que é o objetivo principal desse projeto, algo muito necessário, isso também pode incentivar outras pessoas a ajudar através de suas especializações'', disse Renan Nunes.

Como exemplo, ele afirmou que dentistas, trabalhadores da estética, comerciantes, podem oferecer serviços, criando campanhas para ajudar diversas instituições.

A ideia para o projeto surgiu quando o próprio idealizador da campanha realizou uma doação no Hemoam.

''Me ocorreu que através do meu trabalho também posso ajudar esse seguimento que constantemente precisa de ajuda'', contou. O sorteio, segundo o artista, tem tido uma aceitação boa nas redes sociais.

Como participar?

Para os doadores de primeira viagem, basta ir até a unidade da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus, de segunda à sexta, das 7h às 18h.

A doação também pode ser realizada na Unidade de Coleta da Maternidade Ana Braga, localizada na Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona leste da capital amazonense, de segunda à sexta, das 8h às 12h30.

Após a segunda doação, é possível realizar agendamento através do site oficial do Hemoam.

Além disso, para doar sangue é necessário ter boa saúde, estar com mais de 50 quilos, ter idade entre 18 e 69 anos, estar com documento de identidade e ter se alimentado bem antes de doar.

Se você viajou recentemente, teve febre, sintomas respiratórios, Covid-19 ou conviveu com algum caso confirmado da doença, você só poderá doar depois de 30 dias de recuperação.



