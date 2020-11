R$ 20 mil por fofoca! Luciana Gimenez processa maquiador após traição

A assessoria jurídica da apresentadora do SuperPop afirma que sua cliente sofreu danos morais | Foto: Reprodução

Manaus - A apresentadora Luciana Gimenez está processando o seu ex maquiador particular, Sérgio Di Vicentin, após o profissional ter dado entrevistas sobre a sua relação com a contratada da RedeTV! e ter ameaçado ela de expor casos que seriam capazes de fazê-la deixar o Brasil, por vergonha, para morar em outro lugar.

No processo, que corre em segredo de Justiça, a assessoria jurídica da apresentadora do SuperPop afirma que sua cliente sofreu danos morais, devido à divulgação, segundo os advogados inverídica, de que a própria não havia pago os devidos direitos trabalhistas ao ex-funcionário.

Sérgio se posicionou e resolveu mandar um recado para a ex-confidente em sua rede social. “Meu silêncio é a minha resposta”, escreveu.

*Com informações do Metrópoles

Veja mais:

Val Marchiori chama Luciana Gimenez de girafa após 'treta'

‘Estou solteira e vou ficar por muito tempo’, diz Luciana Gimenez