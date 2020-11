Mova-se Festival: Solos, Duos e Trios inicia nesta sexta-feira (27)

| Foto: Divulgação

Manaus - A 11ª edição do Mova-se Festival: Solos, Duos e Trios, promovido pelo espaço cultural Casarão de Ideias, inicia nesta sexta-feira (27) e segue até o dia 13 de dezembro, com uma programação devidamente adaptada para o atual momento em que vive o mundo.

Para isso, o espetáculo de abertura ‘Enruína’, da companhia amazonense Enlugar Art Movimento, será transmitido, às 21h (horário de Brasília), por meio do canal do Casarão, no YouTube (youtube.com/casaraodeideias).

‘Enruína’ surge de reflexões sobre a relação corpo-espaço e memória-lugar em casas abandonadas do Centro de Manaus.

Pensando conceituar e experimentar um corpo-ruína, o trabalho incita nos intérpretes a relação com seus próprios fragmentos, marcas pessoais e medos que se inter-relacionam com os resquícios das casas, com elementos marcados pelo tempo, com memórias esquecidas ou estilhaçadas, com o ambiente e com o espaço que resultam em movimentos e sensações que acessam de forma diferenciada a cada receptor da obra.

Dando continuidade à programação dos espetáculos, no sábado (28), a partir 16h, no Teatro Amazonas, acontece a edição do ‘MovaseZinho’, destinada ao público infantil com a apresentação de ‘Sodade’, da Panorando Cia. Neste caso, haverá plateia, porém, o agendamento deve ser feito diretamente com o teatro.

‘Sodade’ aborda o imaginário nordestino como principal gatilho para a criação das cenas, inspirando-se, principalmente, em suas crenças e em situações cotidianas.

Após a perda de um amigo, um grupo de amigos revivem momentos passados de quando este grupo estava completo. Lembranças de romances, diversão e conflitos endossam o que a saudade quer dizer, ou melhor, a ‘sodade’.

Ainda no sábado, às 20h, ocorrem as Batalhas 2 X2 All Style, também, no Teatro Amazonas e com agendamento prévio. Já no domingo (29), às 17h, no Largo São Sebastião, no Centro, será a vez do BMX Flatland Manaus/Brasil com manobras radicais e performances especiais em bicicletas.

Ainda no domingo, às 19h, no Teatro Amazonas, acontece uma nova edição das Batalhas 2 X2 All Style com agendamento prévio.

‘Mova-se na Rua’

De 1º a 3 de dezembro será realizado o ‘Mova-se na Rua’, uma ação paralela ao Mova-se Festival. Ao longo de três dias, os usuários do transporte público poderão acompanhar, em grandes telões instalados estrategicamente nos terminais de ônibus, apresentações com espetáculos nacionais e internacionais.

No dia 1º, o telão estará no Terminal de Integração 3 (T3), no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus; no dia 2, no Terminal de Integração 4 (T4), no bairro Jorge Teixeira, zona leste e no dia 3, no Terminal de Integração 5 (T5), no bairro São José, zona leste.

Apresentações nacionais

Ainda dentro da programação do Mova-se, acontece entre os dias 4 e 6 de dezembro, de forma on-line, as apresentações dos espetáculos nacionais previamente selecionados pela curadoria do festival. No dia 4, às 21h (horário de Brasília), será apresentado ‘Outono’, da Cia. Mineira de Teatro, com exibição pelo canal do Casarão de Ideias, no Youtube.

No dia 5, às 20h (horário de Brasília), será possível assistir ‘As Vezes Eu Kahlo’, da Geda Cia de Dança e ‘Corpo Máquina’, da Robo.Art; e no dia 6, no mesmo horário, ‘Titiksha’, da Nalini Cia. de Dança.

Programação formativa

Também de forma on-line, a programação formativa do Mova-se será de 8 a 10 de dezembro, com a oficina ‘Ferramentas Para Muitas Danças’, ministrada por Alex Neoral e com as Conversas com Criadores com os temas ‘Enruína: Diálogo Sobre o Processo’ e ‘Uma Batalha Por Transformar Vidas Através da Cultura Hip Hop’.

Mostra Iberoamericana

Finalizando a programação do 11º Mova-se Festival ocorre, de 11 a 13 de dezembro, via YouTube, as apresentações internacionais dos espetáculos ‘Grietas en el Água’, da Caminantes Danza (Espanha); ‘Lunática’, da Corporación Humor y Vida (Equador); ‘Isto Não é Uma Mesa’, da A4Filmes (Colômbia/Brasil); ‘Primeiro A Las 10’, da Samoa Produções (Peru); ‘Dês-Tierra’, de Cristian David (Colômbia) e ‘Loop’, de Esteben Hezkibel (Argentina).

O Mova-se foi contemplado com o Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2019, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult); da Fundação Nacional de Arte (Funarte), por meio do Fundo de Ajuda para as Artes Cênicas Ibero-Americanas (Programa Iberescena), na categoria Apoio a Festivais e patrocínio do Banco da Amazônia, por meio da Lei Rouanet.

